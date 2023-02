In de ochtendsessie van dag drie van de wintertest in Bahrein liet Charles Leclerc namens Ferrari de snelste tijd noteren. De Monegask zette 1.31,024 op de klok en was daarmee sneller dan respectievelijk George Russell (Mercedes, 1.31,442) en Felipe Drugovich (Aston Martin, 1.32,075).

Nyck de Vries (foto) was in de ochtend in zijn AlphaTauri de langzaamste coureur op het asfalt (1.38,244). Tijdens de testdagen draait het voor de teams en coureurs echter meer om het verzamelen van waardevolle data en het testen van onderdelen dan om de laptimes. In die zin was De Vries uitermate productief. Hij reed met 87 ronden de meeste kilometers van het hele veld.

Max Verstappen komt de gehele zaterdag niet in actie. Namens Red Bull neemt Sergio Pérez zowel ’s ochtends als ’s middags plaats achter het stuur.

Al in het eerste kwartier van de sessie kwam zaterdagochtend de rode vlag naar buiten, nadat er aan de achterzijde van de Red Bull van Pérez een stuk tape met meetstrip had losgelaten. Later in de ochtend was er nog een kortstondige rode vlagsituatie. Dit keer heette de veroorzaker Valtteri Bottas. Zijn Alfa Romeo viel stil in bocht acht. Nadat de bolide van de Fin was weggetakeld, werd de testsessie hervat. Overigens lijkt Alfa Romeo meer dan de andere F1-teams nog steeds hinder te ondervinden van purpoising, het zogenoemde gestuiter van de wagen op het asfalt.

Voor het meest spectaculaire moment in de ochtend zorgde McLaren-debutant Oscar Piastri. Hij verzorgde een 360 graden-spin, overigens zonder verdere gevolgen. Piastri kwam in de ochtend slechts tot 44 laps, het minste aantal van iedereen.

De meeste teams concentreerden zich zoals verwacht op de long runs, met het oog op de eerste race van het seizoen over ruim een week, ook in Bahrein. Voor Nyck de Vries zitten de testdagen er na de ochtendsessie op. Zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda neemt het middagprogramma in Bahrein voor zijn rekening.

