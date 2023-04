Na de eerste drie races van zijn debuutseizoen staat de teller voor Nyck de Vries nog op nul punten. Wanhopen doet hij allerminst, vertelt hij in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine. Vandaag deel 1, over de eerste races, kritiek en druk. “Dit is de Formule 1, iedereen vindt er wat van. En dat mag.”

De Vries was vrijdag en zaterdag voor een bliksembezoek in Nederland. Dat bood de gelegenheid om uitgebreid terug te blikken op de openingsfase van het seizoen en vooruit te blikken op wat er nog komt. “Ik heb er alle vertrouwen in dat het onze kant meer op zal vallen.”

Hoewel hij nog een rookie is, werd van de 28-jarige debutant op voorhand veel verwacht in de AlphaTauri. Regelmatig punten scoren, zijn teamgenoot Yuki Tsunoda de baas zijn; mooie doelen en wensen die vooral door de buitenwacht zo werden geformuleerd. Maar tot nu kwam het er niet van: de Japanner troefde hem af in de kwalificaties en pakte al een punt, De Vries werd in de races twee keer veertiende en finishte eenmaal niet door een fout van Logan Sargeant.

Critici

Of De Vries tevreden is met de seizoenstart tot nu toe? “Tevreden is niet het juiste woord”, klinkt het. “Maar ik zie wel goede progressie in de afgelopen twee weekenden. De kwalificaties waren twee keer goed (De Vries haalde in Australië voor het eerst Q2, red.). Als je een beetje in de achterhoede zit zoals wij nu, moet het allemaal soms net even op z’n plek vallen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend.”

Hij weet dat er critici zijn. “Dat mensen er wat vinden, is inherent aan de Formule 1 en het grote platform dat het is. Iedereen kijkt, iedereen vindt er wat van. Dat mag, dat is ieders goed recht en dat respecteer ik ook. Maar je kunt niet iedereen tevreden stellen, je hebt fans en niet-fans. Ik geloof erin dat het met de tijd onze kant op gaat vallen en daar werken het team en ik samen erg hard aan.”

Druk

De Vries heeft ervaring in diverse andere raceklassen; zo werd hij al kampioen in de Formule 2 en de Formule E. Toch is de wereld van Formule 1 voor hem niet nieuw. Hij was reservecoureur bij Mercedes, reed vorig jaar voor diverse teams tijdens vrije trainingen en maakte bij Williams een succesvol racedebuut op Monza. Dat laatste hielp hem mede aan een vaste plek in de koningsklasse van de autosport.

Om daar te blijven, is resultaat nodig. De Vries weet met al zijn ervaring dat er druk is. “Die is er namelijk altijd in deze wereld. Als coureur, in welke klasse dan ook, vecht je eigenlijk altijd om te overleven. Zo zou je het kunnen typeren. Want de vraag naar plekken is in de autosport nu eenmaal veel groter dan het aanbod, voor jou heel veel anderen. Dus ja, er is druk mee gepaard. Maar het is niet anders dan in andere jaren. We gaan ervoor.”

Later deze week op Formule1.nl deel 2 van het grote interview met Nyck de Vries

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel. Met zoals altijd boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding over techniek en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder meer:

Reportage: Verstappen op weg naar derde titel? ‘Hij is gemaakt om te winnen’

Alonso neemt Aston Martin bij de hand: ‘Geef Fernando vertrouwen en je krijgt 110% van hem’

Exclusief interview: Valtteri Bottas heeft lak aan de mening van anderen

Documentairemaker Nick Hoedeman: de schaduw van Max Verstappen

Interview: Daniel Ricciardo openhartig over zijn nieuwe leven als derde coureur

Manager Guilaume Le Goff rekent op een steile opmars van Nyck de Vries

Columns Rob Kamphues, Koen Vergeer en Nelson Valkenburg

De mooiste foto’s van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder alles over de GP’s van Saoedi-Arabië en Australië

Gratis verzending in Nederland!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."