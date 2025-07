Nyck de Vries heeft het Formule E-seizoen 2024/2025 afgesloten met twee tweede plaatsen tijdens het ePrix-weekend in Londen. De Nederlandse coureur snelde op de straten van de Britse hoofdstad twee keer naar het podium. De Vries eindigt zo als achtste in het Formule E-kampioenschap. Landgenoot Robin Frijns is in het klassement op de negentiende plek gestrand.

Nyck de Vries miste twee weken geleden nog de ePrix in Duitse hoofdstad Berlijn, vanwege World Endurance Championship-verplichtingen. Het maakte voor het resultaat van de Nederlandse coureur tijdens de races in Londen niet uit. De Vries eindigde het seizoen zo als achtste in het kampioenschap van de elektrische raceklasse. Het team van de Nederlandse coureur, Mahindra Racing, werd, dankzij de sterke races van De Vries afgelopen weekend, vierde bij de constructeurs.

Eerder pakte Oliver Rowland al de titel in Berlijn. Nick Cassidy, coureur bij Jaguar, won beide races in de Engelse hoofdstad. Landgenoot Robin Frijns werd dertiende in de laatste race van het seizoen. De Vries bracht ondertussen met zijn podiumplaatsen in Londen zijn totaal aantal voor dit seizoen op drie. Eerder werd de Fries ook al tweede in Monaco.

Lange weg afgelegd

“Het was zeker een uitdagende race”, blikt De Vries terug op het afsluitende weekend van het Formule E-seizoen. “Ik ben erg blij dat ik nog een podiumplaats heb kunnen pakken, en mijn team zo heb geholpen om de vierde plaats veilig te stellen. Ze hebben echt geweldig werk verricht. Als je bedenkt dat we vorig jaar nog als laatste kwalificeerde, en dat we nu vierde staan in het kampioenschap. Dat is echt een geweldige inspanning. Ik ben erg trots op iedereen bij Mahindra”, sluit De Vries af.

