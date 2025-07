IndyCar-coureur Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout kon tijdens de IndyCar-race op Laguna Seca, Californië, zijn kansrijke positie niet verzilveren. De Nederlander werd namelijk van de baan ‘gebeukt’ door concurrent Kyle Kirkwood. ‘VeeKay’ baalt als een stekker van het incident, omdat er volgens de coureur wel een goed resultaat op de baan in Californië had ingezeten.

Rinus van Kalmthout rijdt sinds een half jaar bij Dale Coyne Racing, en dat gaat de Nederlandse IndyCar-coureur goed af. Met al zeven top tien-plaatsen op zijn naam stond afgelopen weekend ‘VeeKay’ aan de start op het WeatherTech Raceway Laguna Seca, voor de veertiende ronde van het IndyCar-seizoen. De Nederlander kwalificeerde als zeventiende, maar reed dankzij een vliegende start al snel op de twaalfde plek rond.

Botsing met Kirkwood

In ronde 25 sloeg echter het noodlot toe. Kyle Kirkwood, coureur bij Andretti, reed op de achterkant van de bolide van Van Kalmthout, waardoor de Nederlander van de baan werd ‘gebeukt’. De Amerikaan kreeg een stop-and-go-straf voor het incident. “Ik had graag iets positiefs verteld over het resultaat van deze race, maar helaas had één van mijn tegenstanders daar een ander idee over”, vertelt ‘VeeKay’ naderhand over het incident.

“Ik zag Kirkwood plots opdoemen. Hij reed voor het aanremmen van de derde bocht pardoes keihard bij me achterin. Ik schoot de grindbak in en heb daar zeker een minuut of drie vastgestaan, het duurde erg lang voordat de wedstrijdleiding ervoor koos om een neutralisatie af te kondigen”, voegt de coureur eraan toe. “Pas onder geel kon ik uit mijn positie worden bevrijd, maar toen had ik al enkele ronden achterstand”.

A good day ruined by someone else’s mistake. We showed really good pace, until that moment. Eyes forward to Portland! 👀 pic.twitter.com/k1Im47Dnbi — Rinus VeeKay (@rinusveekay) July 28, 2025

‘Helaas hoort dit er soms bij’

Van Kalmthout baalt ‘als een stekker’ van het incident. Volgens de coureur had er namelijk wel een goed resultaat in Californië ingezeten. “Helaas hoort dit er soms bij: ik deel de baan immers met 26 anderen en je hebt alleen controle over je eigen stuur”, vervolgt ‘VeeKay’. De Nederlander focust zich daarom liever weer op de volgende race. “We krijgen nu een weekje rust – ook wel even lekker voor mijn hardwerkende crew die alweer fantastisch werk heeft afgeleverd – voor we naar Portland afreizen. Nog drie races, we gaan dit seizoen sterk afsluiten.”

