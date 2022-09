Nyck de Vries mag zich voor de derde keer dit seizoen opmaken voor een vrije training in een Formule 1-weekend. Nadat hij eerder al instapte bij Williams en Mercedes, zal hij op Monza in het groen van Aston Martin rijden.

De Formule 2-kampioen van 2019 zal in de eerste vrije training van de Grand Prix van Italië het zitje van Sebastian Vettel overnemen en naast Lance Stroll rijden. De Vries heeft ter voorbereiding op deze training al ‘uitgebreid simulatorwerk’ verricht bij Aston Martin.

“Ik kijk er echt naar uit om voor Aston Martin te rijden, vooral op zo’n legendarisch circuit als Monza”, zegt De Vries. “Het wordt mijn derde trainingssessie van het seizoen, en in het derde verschillende Formule 1-chassis. Deze kansen hebben me een fantastisch inzicht gegeven in hoe Formule 1-auto’s en Formule 1-teams functioneren en opereren. Ik hoop dat ik Aston Martin een frisse kijk op de zaken kan geven en een programma kan opstellen dat voor ons beiden gunstig is.”

Aston Martin-teambaas Mike Krack vindt dat De Vries een kans in de Formule 1 verdient en ziet deze vrije training als een goede kans voor de Nederlander. “We zijn verheugd om Nyck in ons team te verwelkomen en we kijken ernaar uit om met hem samen te werken in Monza”, zegt de Luxemburger. “Ik heb de carrière van Nyck met grote belangstelling gevolgd. Hij reed briljant om de Formule 2-titel in 2019 te winnen en onderstreepte zijn klasse door het Formule E-wereldkampioenschap in 2020/2021 te winnen, dus we kijken ernaar uit om zijn perspectieven en inzichten over onze auto te krijgen.”

“Zijn prestaties laten zien dat hij duidelijk een kans in de Formule 1 verdient en hopelijk zal deze kans om achter het stuur van de AMR22 te kruipen hem in staat stellen om zijn capaciteiten aan de wijde wereld te laten zien”, aldus Krack.

Eerder dit jaar stapte De Vries al in bij Williams voor de vrije training in Barcelona. Op het Franse Paul Ricard verving hij Lewis Hamilton bij de eerste vrije training. De 27-jarige Formule E-wereldkampioen kreeg al veel lof van beide partijen. “We zijn elke keer als hij instapt weer onder de indruk van hem”, zei Mercedes’ head of trackside engineering Andrew Shovlin.

De Vries wordt nog altijd genoemd als een van de kanshebbers op het zitje bij Williams naast Alexander Albon, waar Nicholas Latifi op weg naar de uitgang lijkt door tegenvallende prestaties. Een andere kanshebber is Williams-junior Logan Sargeant. De Amerikaan is bezig aan zijn eerste seizoen in de Formule 2 en doet het daar verdienstelijk met de derde plaats met nog twee raceweekenden te gaan.