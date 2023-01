In navolging van bijna al zijn Formule 1-collega’s begint ook Nyck de Vries met een merchandise-lijn. Zijn zus Seychelle heeft de regie van het project in handen en wordt daarin bijgestaan door Scotch & Soda-oprichter Eric Bijlsma en Guillaume Le Goff, de Franse manager van de coureur. “Ik krijg af en toe een kleine update.”

Nyck de Vries, komend seizoen F1-coureur bij AlphaTauri, is redelijk modebewust. Ook wat dat betreft is hij bij zijn huidige werkgever, een kledingmerk, op zijn plaats. In Dubai deed hij tussen het trainen door onlangs enkele fotoshoots. Maar hij is inmiddels ook begonnen met een eigen lijn, samen met zijn manager en zus. “Seychelle heeft onlangs ontslag genomen bij haar vorige werkgever en is nu heel druk bezig met vooral eigenlijk de hele merchandising-lijn en de commerciële dingen die daar achter weg gaan komen”, verklapt De Vries tijdens een gesprek in Dubai waar hij ter voorbereiding op het nakende seizoen wekenlang heeft getraind.

Hij doelt daarmee onder meer op de webshop en andere items die daarin eventueel verkocht zullen gaan worden. “Daar houdt ze zich volledig mee bezig”, verklaart De Vries. “Ik word amper op de hoogte gebracht, krijg af en toe een kleine update. Maar zij dat doet dat allemaal. En dat doet ze geweldig. Guillaume heeft al meerdere keren hele lovende woorden over Seychelle gedropt, omdat ze het fantastisch doet. Het is eigenlijk een beetje haar kleine startup, ik bemoei me er heel weinig mee.”

Seychelle de Vries krijgt hulp van onder meer Eric Bijlsma, één van de oprichters van het succesvolle Nederlandse merk Scotch & Soda. Net als De Vries is Bijlsma ook een Fries. “Eric heeft een fantastisch netwerk. Samen met Seychelle zijn ze alles aan het opzetten”, verduidelijkt hij. “Ze gaan de eerste race (in Bahrein op 5 maart, red) missen, maar net na daarna komt alles waarschijnlijk uit.” De eerste indrukken van zijn eigen merchandise-lijn zijn zeer positief, meent De Vries. “Met de Kerst heeft Seychelle mij verrast met een paar eerste samples van kleding, petjes, mini-helmen en wat andere kleine dingen.”

Volgens De Vries is de komst van een eigen merchandise-lijn niet ingegeven door winstbejag. “Ik praat liever niet over geld, vind dat niet zo sympathiek. Het gaat er mij per definitie niet alleen om hier geld aan te verdienen, om de commercie. Ik denk ook helemaal niet dat het echt veel oplevert. Het gaat mij meer om de interactie en de band die je met je fans opbouwt. Het is meer iets van mij aan de fans waarmee je gewoon een verbintenis hebt. Als zij iets van jou hebben en je ziet elkaar, dan begin je gewoon een supportersgroep om je heen te creëren. Ik denk dat juist dat mooi en belangrijk is.”