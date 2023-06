Esteban Ocon denkt dat hij onder de juiste omstandigheden het duel met Max Verstappen aan zou kunnen gaan. De Alpine-coureur blijft gefocust op het hoogst mogelijke doel in de Formule 1: de wereldtitel.

Momenteel staat Ocon negende in het kampioenschap, de best geplaatste coureur buiten de topteams om. Ocon beleeft een prima seizoen dit jaar, met als hoogtepunt tot nu toe een podiumplek in Monaco. Toch heeft de Fransman weinig echt sterke prestaties in zijn inmiddels zeven seizoenen in de Formule 1. Desondanks denkt de Alpine-coureur dat als de omstandigheden wat anders zijn, hij zelfs een gooi naar de titel zou kunnen doen.

“Ik denk dat ik het tegen Verstappen op zou kunnen nemen voor de titel als we dezelfde auto hebben”, verklaart Ocon aan DAZN. “Max doet het geweldig, hij domineert absoluut met Red Bull. Ik wil gewoon voor de titel kunnen vechten, ongeacht wie mijn tegenstander is. Ik heb altijd in mezelf geloofd. Er is nog een lange weg te gaan, maar mijn doel is om kampioen te worden.”

Ocon versloeg Verstappen eerder al

De uitspraak van Ocon is niet helemaal uit de lucht gegrepen. In 2014 reden zowel Ocon als Verstappen in het Europese Formule 3-kampioenschap. De auto’s in die competitie waren gelijk, al reden ze wel met andere motoren. Ocon won uiteindelijk dat kampioenschap met een voorsprong van 67 punten op Verstappen.

