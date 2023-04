Esteban Ocon en Nico Hülkenberg starten zondagmiddag tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan vanuit de pitstraat. Het betekent dat Nyck de Vries al voor de start in Bakoe twee plekken heeft gewonnen. “Hopelijk kunnen we nog verder naar voren komen.”

Bij Alpine kozen ze er zaterdag na de sprintrace voor om iets te gaan veranderen aan de ophanging van Ocon. Omdat de bolide al in parc fermé stond, is het logische gevolg dat de Fransman vanuit de pits gaat starten. Hij kwalificeerde zich vrijdag nog als twaalfde.

Haas-coureur Hülkenberg moest het destijds doen met plek 17. Voor hem is de schade van het starten in de pitstraat dus minder groot. Ook aan zijn bolide zijn veranderingen aan de ophanging de reden van het starten vanuit de pits.

De Vries hoopvol

De Vries is een van de coureurs die in Bakoe optimaal profiteert van het wegvallen van twee man voor hem op de grid. De coureur van AlphaTauri kwam door een crash in de kwalificatie oorspronkelijk niet verder dan de twintigste en laatste plaats. Hij zal nu sowieso als achttiende de eerste bocht ingaan.

“Zaterdag lukte het in de sprintrace al om wat naar voren te komen (P20 werd P14, red.). Laten we hopen dat we in deze race nog verder naar voren kunnen komen”, keek De Vries vooruit op de race. “De karakteristieken van de baan en onze auto passen bij elkaar. Het team heeft het goed voor elkaar, we gaan ons best doen vandaag in de race.”

