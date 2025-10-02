Esteban Ocon kijkt met vertrouwen uit naar het Grand Prix-weekend in Singapore. De Haas-coureur denkt dat de lay-out van het Marina Bay Straten Circuit zijn team beter ligt dan de circuits van de afgelopen weken. Alleen in Zandvoort kon hij toen nipt de top-tien in rijden. In Singapore blikt Ocon alvast vooruit op de kansen en uitdagingen die hem daar te wachten staan.

Esteban Ocon is open over de wisselende vorm van Haas sinds de zomerstop. De sterke race in Zandvoort gaf hoop, maar op andere circuits kwam het team flink tekort. “Sinds de zomerstop hadden we een heel goed weekend in Zandvoort. De kwalificatie was lastig, maar we hadden een heel goed tempo in de race”, aldus Ocon. “Daarna waren de circuits moeilijker voor ons. In Bakoe en Monza misten we behoorlijk wat snelheid in bepaalde delen van de baan.”

Voordeel voor Haas

Singapore biedt volgens Ocon nieuwe kansen. Het bochtige stratencircuit kent weinig lange rechte stukken – juist een punt waarop Haas dit jaar vaak tekort komt. “Ik hoop dat we hier in Singapore meer snelheid in de auto hebben. Het is een circuit dat ik leuk vind, zeker sinds ze een aantal bochten in de laatste sector hebben weggehaald die ik nooit prettig vond. We verliezen normaal veel tijd op de rechte stukken. Daar zijn er hier niet veel van. We zijn meestal goed in tractie en acceleratie uit langzame bochten, en onze prestaties bij lage snelheid zijn ook vrij goed.” Toch blijft het razend competitief, benadrukt Ocon: “Het hele veld zal weer heel dicht bij elkaar liggen. Het wordt zwaar, ook vanwege het weer. Het is aan ons om dit weekend elke kans te grijpen.”

