Esteban Ocon snapt dat Haas-teambaas Ayao Komatsu ontevreden was over zijn prestaties tijdens het 2025-seizoen. De Franse coureur begon toen aan zijn eerste jaar bij Haas, maar eindigde in het coureurskampioenschap lager dan rookie en teamgenoot Oliver Bearman. Volgens Ocon was het echter niet alleen zijn schuld: ‘Als je het hele artikel leest, en niet alleen de kop, zie je dat het team ook verantwoordelijkheid heeft genomen’.

38 WK-punten en een vijftiende plaats in het coureurskampioenschap. Meer zat er voor Esteban Ocon niet in tijdens het 2025-seizoen. Ook Haas-teambaas Ayao Komatsu was niet tevreden. “Als je puur naar het sportieve resultaat kijkt, zonder in detail te treden, is er vast niemand tevreden met het sportieve resultaat van Esteban vorig jaar, toch?” stelde de Japanse teambaas. Al voegde hij er wel meteen aan toe dat Ocon niet alleen schuld droeg voor de tegenvallende resultaten: “Soms lag het ook aan het team”.

Ocon eens met Komatsu

PlanetF1 vroeg Ocon voorafgaand het nieuwe seizoen naar de uitspraken van zijn teambaas. “Ik denk dat ik me in de eerste plaats volledig op dit seizoen concentreer”, vertelt de Fransman. “Dus ik wil niet per se over 2025 praten, maar aangezien je het vraagt, zal ik je antwoord geven. Het was niet echt een verrassing om Ayao’s opmerkingen te lezen. We hebben in de winter veel gepraat en het is duidelijk dat het een seizoen met hoogte- en dieptepunten is geweest voor het hele team. Het is niet erg eenvoudig geweest.”

“Maar als je het hele artikel leest, en niet alleen de kop, zie je dat het team ook verantwoordelijkheid heeft genomen. Ik heb ook gezegd dat het fifty-fifty was”, is de coureur het met zijn teambaas eens. “Vorig jaar had ik tijdens twaalf, dertien, veertien races last van blokkerende voorwielen en instabiliteit, en dat was aan de andere kant van de garage heel anders.” De Franse coureur hoopt dat in 2026 deze problemen verleden tijd zijn.

