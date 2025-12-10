Esteban Ocon sloot zijn eerste seizoen bij Haas af met een knappe zevende plek in de Grand Prix van Abu Dhabi. Hoewel het team één positie terugviel naar P8 in het constructeurskampioenschap, kijkt de Fransman met een overwegend positief gevoel terug op zijn debuutseizoen bij de Amerikaanse renstal.

Ocon verscheen na afloop zichtbaar tevreden voor de camera’s, al kon hij een vleugje teleurstelling niet helemaal onderdrukken. “Ik ben echt heel blij dat we het seizoen zo hebben kunnen afsluiten”, zegt hij. “Het was een sterke race, het maximale wat we eruit konden halen. Ik heb de hele wedstrijd met Fernando (Alonso, red.) gevochten, een stevig en eerlijk gevecht. Er werd veel ingehaald, maar uiteindelijk net niet genoeg om hem te pakken. Het was ook net niet genoeg om nog een positie in het constructeurskampioenschap te winnen. Dat voelt een beetje dubbel, maar het was wél een hele goede laatste race. Dit geeft ons een sterk fundament om volgend jaar op voort te bouwen.”

Toch blijft de 29-jarige coureur realistisch. Ocon weet dat er dit seizoen meer in had gezeten. “Eigenlijk hadden we de laatste tien races al zó moeten presteren”, benadrukt de Fransman. “We hebben duidelijk iets gemist en dat zorgt voor dat dubbele gevoel. Je kunt allerlei als-dan-scenario’s verzinnen, maar die horen nu eenmaal bij zo’n seizoen. Deze winter gaan we precies uitzoeken wat er misging, en hopelijk komen we volgend jaar sterker terug.”

