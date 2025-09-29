Esteban Ocon is geen voorstander van plannen om het aantal sprintraces in de Formule 1 verder uit te breiden. Ook ideeën over omgekeerde startopstellingen kunnen wat hem betreft direct de prullenbak in. Volgens de Fransman dreigt de sport daarmee ‘te geforceerd’ en kunstmatig te worden.

“Ik denk dat we leven in een consumptiemaatschappij waar we steeds meer show willen. We willen meer races”, aldus Ocon. Toch waarschuwt hij dat meer actie commercieel aantrekkelijk kan zijn, maar ook een nadeel heeft. “Toen ik jong was, keek ik echt uit naar de volgende race, omdat het soms best even kon duren. Het was het absolute hoogtepunt van mijn week. Nu racen we bijna elke week, en we hebben ook nog sprintraces erbij.”

Spanning moet blijven

Ocon erkent dat meer races wellicht zorgen voor hogere kijkcijfers, maar volgens hem profiteren coureurs er zelf niet van. “Ik heb niet per se een probleem met vaker racen, maar ik vind het fijner om een zekere spanning op te bouwen richting de Grand Prix, want juist dan geniet je er het meest van.”

De Haas-coureur benadrukt dat de sport een pure vorm van racen moet blijven. “De snelste en beste moeten winnen. Een omgekeerde startgrid – ja, dat is misschien spectaculairder, maar het zou te kunstmatig worden.” Met zijn kritische woorden voegt Ocon zich bij meerdere coureurs die twijfels hebben over de richting die de Formule 1 op wil met meer sprintraces en showelementen. Ook Charles Leclerc en Max Verstappen zijn geen voorstander van het veranderen van het format. De discussie over de balans tussen sport en entertainment blijft daarmee volop actueel.

