Hoe was het voor huidig Haas-coureur Esteban Ocon om zijn voorganger Romain Grosjean weer achter het stuur van de Formule 1-bolide te zien zitten? De Frans-Zwitserse coureur mocht van het Amerikaanse team vijf jaar na zijn horrorcrash tijdens de GP Bahrein 2020 nog eens in de Haas-auto plaatsnemen. ‘Het was geweldig om daar bij te zijn’, vertelt Ocon.

Vijf jaar na zijn horrorcrash tijdens de GP Bahrein 2020 stapte Romain Grosjean afgelopen vrijdag voor het eerst weer in een Formule 1-auto. De Frans-Zwitserse coureur ontsnapte op die dag in 2020 nog maar net aan de dood. Zijn Haas-bolide brak namelijk in tweeën na zijn crash – een klap van 67G – in de barrières tijdens de openingsronde. De auto vloog vervolgens in de brand. Gelukkig kon Grosjean aan de vlammen ontsnappen, en hield hij wonder boven wonder alleen brandwonden op zijn handen over aan het moment.

Na de crash zat de Formule 1-carrière van Grosjean erop. De coureur ging aan de slag in de IndyCar, maar de koningsklasse was voor hem nog een onafgemaakt hoofdstuk. Tot vorige week. Nog een keer mocht Grosjean – tijdens een testdag op het Mugello Circuit in Italië – in de Haas plaatsnemen. “Het was geweldig”, blikt Esteban Ocon in Singapore terug op de dag. “Bijna alle medewerkers van Haas waren er, het was een soort familiedag. Iedereen was er om Grosjean te zien rijden, en het was een dag vol blijdschap en emoties.”

“Ik ben blij dat ik er bij was”, vervolgt Ocon, die zijn voorganger prijst voor zijn rondes in Italië. “Romain was nog niks van zijn vaardigheden verloren! Hij had gelijk het tempo te pakken, en wist nog alles over het stuur. Natuurlijk is het ook nog maar vijf jaar geleden. Het was zeker een geweldige dag voor ons kleine team. We zijn een grote familie, en ook al was het al vijf jaar geleden, het team is niet vergeten dat Romain er al bij was vanaf de begindagen van Haas. Het was erg speciaal.”

