Alpine-reservecoureur Jack Doohan mag in Abu Dhabi al vervroegd zijn Formule 1-debuut maken als voltijds coureur voor het Franse team. Dat maakt de renstal op maandag bekend. Doohan zou in 2025 Esteban Ocon al vervangen, maar mag nu een race eerder in de Alpine-bolide stappen. Ocon is hierdoor vrij om voor zijn toekomstige team Haas te rijden in de post-season test na de Grand Prix van Abu Dhabi.

Alpine kondigde in augustus al aan dat de Australische reservecoureur Doohan in 2025 naast Pierre Gasly achter het stuur van de Alpine-auto kruipt. Doohan zal gaan racen onder nummer 61, en is ook van de partij bij dezelfde post-season test na het Grand Prix-weekend in Abu Dhabi.

Het Franse team kondigde in juni al aan dat het na het huidige seizoen afscheid neemt van Esteban Ocon, maar zwaait de Fransman nu dus vervroegd uit. “Het team wil graag Esteban bedanken voor zijn tijd bij de renstal, en hij zal altijd onderdeel blijven van onze geschiedenis”, luidt het officiële persbericht. “Hij pakte de eerste zege voor Alpine in de Formule 1. We wensen Esteban het allerbeste voor de toekomst.”

Hongarije

Ocon pakte één keer de overwinning in zijn tijd als coureur voor het Franse Alpine tijdens de Grand Prix van Hongarije in 2021. De Fransman staat momenteel veertiende in het coureursklassement, en zal dus geen kans krijgen om zijn positie nog te verbeteren. Ocon gaat na de winterstop als teamgenoot van rookie Oliver Bearman officieel bij Haas aan de slag.

