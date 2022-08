Daniel Ricciardo en McLaren gaan aan het einde van het seizoen uit elkaar. Het team heeft dat woensdag officieel bekendgemaakt. McLaren bedankt de Australiër voor “zijn toewijding en bijdrage” en kijkt ernaar uit “om het seizoen sterk af te sluiten.“

De bekendmaking komt niet echt als verrassing. Ricciardo maakte eind 2020 – na twee minder succesvolle seizoenen – de overstap van Renault naar McLaren. Daar wist hij, buiten de overwinning in de Italiaanse Grand Prix van vorig seizoen, nooit echt indruk te maken. Dit seizoen staat de teller van Ricciardo op 19 punten, terwijl teamgenoot Lando Norris al vier keer zoveel (76) punten scoorde.

De achtvoudig Grand Prix-winnaar uit Perth had nog een optie bij McLaren tot eind 2023, maar in goed overleg hebben beide partijen nu dus besloten om die optie niet te lichten en ieder z’n eigen weg te gaan. “Het was een voorrecht om de afgelopen twee seizoenen deel uit te maken van de McLaren Racing-familie”, laat de 33-jarige Ricciardo weten. Wat hij volgend seizoen gaat doen is nog niet bekend. “Ik zal te zijner tijd mijn eigen toekomstplannen bekendmaken. Maar ongeacht wat dit volgende hoofdstuk brengt, heb ik geen spijt en ben ik trots op de inzet en het werk dat ik McLaren heb verricht. Met name de overwinning in Monza, afgelopen seizoen.”

Weg vrij voor Piastri

Het vertrek van de ene Australiër maakt de weg vrij voor de komst van een andere Australiër. Het stoeltje naast Norris wordt de laatste tijd veelvuldig in verband gebracht met Oscar Piastri. Die werd vorige maand door Alpine aangekondigd als vervanger van de naar Aston Martin vertrekkende Fernando Alonso. Het Australische talent liet daarop direct weten dat daar niets van klopte en dat hij andere plannen heeft. Hoogstwaarschijnlijk behelzen die plannen een overstap naar McLaren.

