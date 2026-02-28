Oliver Bearman wordt veelal gezien als de toekomstige vervanger van Lewis Hamilton bij Ferrari. De jonge Brit – die vorig jaar zijn officiële F1-debuut maakte bij Haas – maakt al jaren deel uit van het opleidingsprogramma van de Scuderia. Hoewel hij zich momenteel volledig richt op zijn prestaties binnen de Amerikaanse formatie, droomt hij ervan ooit wereldkampioen te worden met Ferrari.

In aanloop naar zijn tweede volledige seizoen bij Haas spreekt Bearman openlijk over zijn ambities. De 20-jarige coureur is een van de jongste rijders op de grid, maar geldt desalniettemin als de gedoodverfde opvolger van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zwoer na een teleurstellend eerste jaar bij Ferrari zich in 2026 te revancheren, maar het blijft onzeker hoe lang de 41-jarige Brit nog actief zal zijn in de Formule 1. Bearman, die via het Ferrari-opleidingsprogramma nog altijd onder contract staat in Maranello, lonkt voorzichtig naar dat felbegeerde stoeltje.

Invalbeurt

“Ik wil uiteindelijk races en kampioenschappen winnen, en dat wil ik doen met Ferrari”, verklaarde hij onlangs tegenover het Britse Express Sport. Twee jaar geleden kreeg Bearman al een voorproefje van de Italiaanse renstal, toen hij onverwachts mocht invallen voor Carlos Sainz. De Spanjaard onderging een operatie wegens een blindedarmontsteking, waardoor Bearman – destijds nog actief in de Formule 2 – halsoverkop werd opgeroepen als vervanger. Tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië nam hij de laatste vrije training, de kwalificatie én de race voor zijn rekening.

“Het was een hectisch weekend”, blikte hij terug. “Alles ging razendsnel, maar het was mijn eerste kans om echt te laten zien wat ik in een Formule 1-auto kon. Ik was dan ook enorm enthousiast.” Ondanks de minimale voorbereiding kwalificeerde hij zich als elfde en reed hij uiteindelijk naar een knappe zevende plaats, goed voor waardevolle punten voor Ferrari. “Hoewel ik maar één sessie had om me voor te bereiden, was ik erg tevreden over mijn prestatie. Vooral in de race was ik behoorlijk snel. Er lag ontzettend veel druk op mijn schouders, maar zo’n kans krijg je maar één keer.”

Doorstromen naar Ferrari?

Uiteraard werd Bearman gevraagd naar een mogelijke terugkeer naar Ferrari, ditmaal met een permanent contract. “Ik weet van niets”, benadrukte hij. “Ik ben niet in de positie om over mijn toekomst te onderhandelen. Mijn doel is simpel: me bewijzen achter het stuur. De rest volgt vanzelf, denk ik. Het is een enorme eer om in verband te worden gebracht met een Ferrari-stoeltje, maar op dit moment moet ik het maximale uit mijn kansen bij Haas halen. Het nieuwe reglement biedt dit jaar weer mogelijkheden om iets bijzonders te laten zien.”

Hij besloot: “Ik heb ontzettend veel geluk gehad dat ik mijn debuut bij Ferrari mocht maken. Dat was een van de meest bijzondere momenten in mijn leven. Mijn grootste drijfveer is om ooit weer in een rode auto te stappen en te laten zien wat ik waard ben.”

Oliver Bearman tijdens zijn Ferrari-invalbeurt in 2024 (Ferrari)

