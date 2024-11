De Brit Oliver Bearman zal zondag zijn derde GP van het seizoen gaan rijden. Bearman vervangt in São Paulo de rest van het weekend de zieke Kevin Magnussen bij het team van Haas. Vrijdag kwam het jonge talent ook al voor Haas in actie tijdens VT1 en de sprintkwalificatie. Bij die zogenoemde sprint shootout scoorde hij een verdienstelijke tiende tijd.

Bearman zal volgend jaar voor Haas uitkomen. Hij viel eerder dit jaar al in bij de Grand Prix van Azerbeidzjan, omdat Magnussen toen geschorst was vanwege teveel strafpunten. Bearman eindigde die race als tiende en scoorde daarmee een WK-punt voor de Amerikaanse renstal. Daarvoor reed Bearman ook al een succesvolle race (zevende) namens Ferrari als invaller voor de ziekte Carlos Sainz tijdens de GP van Saoedi-Arabië. Over de ziekte en toestand van Magnussen is vooralsnog weinig bekend.

Met drie races op zoek kan Bearman overigens niet meer deelnemen aan de F1-rookietest na het seizoen.

