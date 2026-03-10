Oliver Bearman kwam als zevende over de streep tijdens de Grand Prix van Australië, maar dat betekent niet dat hij deze race met plezier heeft gereden. Hoewel de Haas-coureur tevreden is met het resultaat, is hij kritisch op de nieuwe overtake-knop. Volgens Bearman maakt die het racen juist ingewikkelder. “Het voelde alsof ik in een Formule 1-auto reed en de rest in de Formule 2”, aldus de 20-jarige Brit.

Volgens Oliver Bearman voelt het racen alsof hij een videogame speelt. Coureurs moeten hun batterij op de juiste momenten gebruiken om een voordeel te hebben op het rechte stuk. “Met de batterij kon ik meerdere coureurs inhalen, waardoor het leek alsof ik in een Formule 1-auto reed en de rest in de Formule 2. Alleen daarna moet je hem weer opladen, anders ben je op het volgende rechte stuk kansloos”, legt Bearman uit.

‘Belachelijk’

Met zijn kritiek sluit Bearman zich aan bij opmerkingen van onder andere Max Verstappen en Lando Norris. De regerend wereldkampioen noemde de nieuwe manier van inhalen kunstmatig. “Eerlijk gezegd is het belachelijk dat zo’n knop zo’n groot verschil maakt en dat je daarna op het volgende rechte stuk zoveel verliest”, stelt de Haas-coureur. “Je moet over veel dingen tegelijk nadenken en dat maakt het racen ingewikkeld.”

De 20-jarige Brit ziet ook dat de energie die je terugwint en uiteindelijk kan gebruiken, niet aan elkaar gelijk is. “Wat je wint op het rechte stuk met de boost, is ongeveer een kwart van wat je op het volgende rechte stuk verliest. Tenzij je de inhaalactie aan het begin van het rechte stuk afrondt. Dan kun je de batterij aan het einde weer opladen. Maar dat is geen racen, dat is Formule E”, benadrukt Bearman.

‘Vloog iedereen voorbij’

Tijdens de race vocht Bearman zo’n twintig tot dertig ronden met rookie Arvid Lindblad. De twee wisselden meerdere keren van positie, maar echt leuk vond Bearman het gevecht niet. “Uiteindelijk ben ik zevende geworden en daar ben ik tevreden mee, maar de auto was niet het leukst om mee te rijden. Je wint met de overtake-modus bijna niets, ongeveer één tiende. Dat is veel minder dan wat je verliest in vuile lucht. Dat maakt het frustrerend.” Van de start kon Bearman wel genieten. “Ik weet niet precies wat er gebeurde, maar ik dacht: ‘Laat ik de boostknop gebruiken en kijken wat er gebeurt.’ Ik vloog iedereen op het rechte stuk voorbij. Dat was best grappig”, stelt Bearman.

DRS werkte met het inhalen beter, aldus de Haas-coureur. “Vorig jaar kon je tenminste nog iets winnen met DRS. In Melbourne was het verschil toen ongeveer zes tienden en het inhaalverschil negen tienden. Als je iets sneller was, had je na tien of vijftien ronden wel een kans om iemand in te halen. Nu is dat verschil nog maar één tiende”, merkt Bearman op.

