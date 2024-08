Baanwielrenner Harrie Lavreysen was donderdag van de partij op het circuit van Zandvoort, waar hij voor een bataillon fotografen een surplace demonstreerde in de befaamde Hugenholtz-bocht. De drievoudig olympisch kampioen reed bovendien een stukje met Ferrari-coureur Charles Leclerc over het Zandvoortse asfalt.

“Ik was nog nooit op het circuit geweest, maar het is indrukwekkend om te zien. Zeker als je weet hoeveel toeschouwers hier worden verwacht”, vertelde Lavreysen, die zondag ook aanwezig zal zijn. Zie hieronder de video een uitgebreid interview met Harrie Lavreysen bij de collega’s van Viaplay.

Video: interview Harrie Lavreysen bij Dutch GP in Zandvoort

