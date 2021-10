Ondanks het spectaculaire verloop van het huidige seizoen is Formule 1-directeur Ross Brawn er nog steeds van overtuigd dat de sport volgend seizoen moet overstappen op een nieuw technisch reglement met compleet nieuwe wagens.

Midden in het spannendste Formule 1-seizoen in jaren, begint de vraag zich op te dringen of fans en teams eigenlijk wel zitten te wachten op de onzekerheid die het nieuwe technische reglement en de nieuwe auto’s met zich meebrengen? Ook Brawn is die kritiek ter ore gekomen en in zijn column op F1.com reageert de voormalig teambaas van onder andere Mercedes en Ferrari erop. “Dit weekend heb ik wat opmerkingen gehoord over de vraag of de reglementswijzigingen van 2022 wel nodig zijn, aangezien we momenteel zo’n gouden seizoen beleven. Ik denk echter dat men niet begrijpt dat, hoewel het kampioenschap dit jaar spannend is, de auto’s nog steeds moeite hebben om elkaar te volgen en inhaalmogelijkheden te creëren.”

De nieuwe Formule 1-wagens zijn zo ontworpen dat er meer ingehaald zou moeten kunnen worden Foto: BSR Agency

Juist het moeilijk kunnen volgen en inhalen van voorgangers was de belangrijkste reden om het reglement aan te passen en vanaf 2022 met compleet nieuw ontworpen wagens te komen. “Hoewel de nieuwe regels de situatie niet van de ene dag op de andere zullen veranderen, denk ik dat ze een veel beter platform bieden om het racen op de baan te verbeteren”, legt Brawn uit. “Ik ben er zeker van dat we, zodra de nieuwe regels zijn goedgekeurd, in de toekomst een aantal ongelooflijke races en kampioenschappen zullen zien, met nog meer wiel-aan-wielactie.”

‘Spannend seizoen gevolg van ingrijpen Formule 1-organisatie‘

Dat het kampioenschap dit seizoen wel de competitie en spanning biedt die we de afgelopen jaren hebben gemist, is volgens Brawn vooral te danken aan twee belangrijke ingrepen van de Formule 1-organisatie: de invoering van het budgetplafond en het aanpassen van het reglement voor dit seizoen. “Waarom we zo’n geweldig seizoen hebben? Ik twijfel er niet aan dat het budgetplafond en het aanpassen van de regels een positieve invloed hebben op hoe spannend en intens het kampioenschap is”, denkt Brawn.

“Er is voor de teams niet meer de mogelijkheid om enorme hoeveelheden middelen in een seizoen te pompen en zo te proberen om de titel te winnen. De middelen zijn beperkt en daarbij zijn de teams gefocust op de auto van volgend jaar, wat ook veel tijd en middelen vergt. Dat draagt allemaal bij aan een spannend kampioenschap. We willen nog steeds een meritocratie, we willen nog steeds dat het beste team wint. Maar we willen niet dat ze winnen omdat ze een groter budget hebben dan de andere teams. Het is goed om te zien hoe de dingen zich op dat vlak ontwikkelen.”