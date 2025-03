Met verslaggever Frank Woestenburg bespreken we in Paddockpraat Update de spectaculaire Grand Prix van Australië. Lando Norris begint 2025 ijzersterk en won de race. En hoewel Max Verstappen knap tweede werd, weet hij dat Red Bull flink gas moet geven om de achterstand op McLaren in te lopen. Verder maakten de vele rookies niet allemaal een goede indruk en heeft Frank bijzonder nieuws vanuit het management van Verstappen gekregen. Kortom, genoeg om over te praten in deze update vanuit Melbourne!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP van Australië

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.