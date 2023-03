Het is misschien maar voor een enkeling weggelegd, maar toch: er gaat weer een Formule 1-bolide van Michael Schumacher onder de hamer. Het is de F1-2000, de wagen waarin de Duitser zijn eerste wereldtitel voor Ferrari won. De hamvraag: wat gaat de auto opleveren?

De rode bolide wordt volgende maand geveild in Hong Kong. Daar zullen liefhebbers (met een goedgevulde bankrekening) vermoedelijk meer dan 10 miljoen euro neer gaan tellen voor de F1-2000. Eind vorig jaar bracht een andere kampioensauto van ‘Schumacher’ al een recordbedrag van ruim 13 miljoen euro op. Destijds ging het om de Ferrari-bolide uit 2003.

De wagen die nu geveild wordt, is op papier nog meer bijzonder. Schumacher werd in de F1-2000 namelijk de eerste coureur die voor Ferrari een titel won sinds 1979. De Duitser, die uiteindelijk zeven keer wereldkampioen zou worden, won in het jaar 2000 tien wedstrijden en pakte ook tien keer pole position.

Het gaat overigens om het zogeheten chassis 198. Dat was oorspronkelijk de reserve-auto dat seizoen. In de tweede race van het jaar moest Schumacher deze in Brazilië gaan gebruiken, nadat een ander chassis werd afgeschreven bij een crash in de kwalificatie. Hij won in deze bolide vervolgens de race en reed er daarna nog enkele andere wedstrijden mee dat seizoen.