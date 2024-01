Een groep ondernemers uit Las Vegas eist dat hun misgelopen inkomsten vergoedt worden door de Formule 1. De ondernemers zagen hun winst in 2023 kelderen, vooral in de weken en maanden dat de Formule 1 actief was in Las Vegas.

De Grand Prix van Las Vegas afgelopen november kwam niet zonder slag of stoot tot stand. In de maanden voorafgaand aan de race moest de Formule 1 enorm veel werk verzetten om de race rond te krijgen. Zo moest er een speciale paddock worden gebouwd, er moest landrechten worden verkregen, en om gratis toeschouwers te weren besloot de Formule 1 ook om het zicht op de vele loopbruggen te beperken.

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

De race vond deels plaats op de iconische Las Vegas Strip, het stuk straat midden in de stad waar de vele beroemde hotels en casino’s aan zitten. Dat betekent dat enkele dagen lang de Strip afgesloten zou zijn en de casino’s en restaurants dus minder toegankelijk waren. Daartegenover stelde de Formule 1 dat het evenement in totaal ruim een miljard dollar aan winst op zou leveren voor de omgeving. Maar een groep lokale ondernemers beweert dat zij daar nog bar weinig van hebben gezien.

“Wij hebben F1 niet nodig, F1 heeft ons nodig” Ondernemer Wade Bohn

Volgens het lokale zakenblad LVSportsBiz.com zijn er verschillende boze ondernemers. Winkeleigenaar Wade Bohn zou een verschil van vier miljoen dollar aan inkomsten tussen 2022 en 2023 hebben gezien. Logischerwijs is Bohn daar niet blij mee. “Wij hebben F1 niet nodig. F1 heeft ons nodig. We willen compensatie voor de inkomsten die wij mis zijn gelopen door alles wat de Formule 1 hier heeft gedaan.”

Overigens houdt Bohn niet alleen de Formule 1 verantwoordelijk. “Wij vinden dat de county [lokale overheid, red.] hier ook schuld aan heeft. Zij gebruiken belastinggeld om de Formule 1 hiernaartoe te halen. De Formule 1 beloofde dat zij ons niet in de weg zouden zitten. Maar wat ze in werkelijkheid hebben gedaan, is alles op zijn kop zetten, de race rijden, en dan meteen weer wegvluchten. Als dit volgend jaar weer gebeurt, dan ben ik zonder twijfel failliet.”

Compensatie van F1

Bohn is niet de enige ondernemer die boos is. Casino-manager Randy Markin zegt: “We zijn als gemeenschap in de maling genomen. Dit is nog nooit eerder gebeurd. Het is volledig uit de hand gelopen.” Restauranteigenaar Gino Ferraro zeg zijn inkomsten gehalveerd worden. “Dit kan niet ieder jaar zo gaan. Ze hebben onze bloedtoevoer volledig afgeknepen.”

De verschillende ondernemers hebben zich verenigd en samen een advocaat in de arm genomen. In de weken voor en na de race zijn zij in totaal miljoenen aan inkomsten misgelopen, beargumenteert de groep. Het doel van de groep is niet om meteen een rechtszaak te starten. Ze willen liever samenwerking met de lokale overheid en de Formule 1 om een compensatieregeling te krijgen.

‘De race moet op een andere plek’

Hoewel de county erkent dat de ondernemers een punt hebben, lijkt het toch onwaarschijnlijk dat de Formule 1 voor deze kosten op gaat draaien. De sport zelf vraagt namelijk om vergoeding van de county voor een deel van de onkosten die de Formule 1 in Las Vegas heeft gemaakt. Datzelfde ondervond Bohn toen hij in gesprek ging met een vertegenwoordiger van de Formule 1. “Zijn exacte woorden waren: ‘Wade, ik vind het vervelend van je verliezen, maar ik heb werk te doen en dat ga ik ook blijven doen’.”

“Volgens mij heeft niemand de consequenties goed doordacht”, reflecteert Ferraro. “De race moet op een andere plek, want dit kan zo niet ieder jaar doorgaan. Daar gaan de bedrijven hier aan onderdoor. De Strip en Vegas krijgen hoe dan ook wel aandacht, ongeacht waar het circuit precies ligt. We kunnen onze stad niet kapot maken voor een evenement van één weekend.”

“Dit is de eerste keer dat Las Vegas zich zo heeft laten bedriegen”, voegt Markin toe. “F1 wist totaal niet hoe ze onderdeel van onze gemeenschap moesten zijn. Ze kwamen hierheen en verprutsten het volledig. De grote hotels hebben hier voordeel van gehad, maar zij hebben de rest van de stad volledig verwoest.”

Bekijk hier alvast de volledige F1-kalender voor 2024