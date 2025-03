Haas-coureur Oliver Bearman start de Australische GP zondag vanuit de pitlane na aanpassingen door het team aan de ophanging van zijn auto. De Brit beleeft sowieso al een zeer moeizaam weekend. Hij crashte vrijdag in de eerste vrije training en deed het een dag later in de derde training nog eens dunnetjes over. Tijdens de kwalificatie kreeg hij te maken met een mechanisch probleem en zette hij geen tijd neer.

Bearman erkende dat zijn fouten in de trainingen onhandig waren. “Het is een onvergeeflijk circuit en twee ogenschijnlijk kleine fouten hadden voor mij grote gevolgen. Het was onhandigheid van mijn kant om deze fouten te maken. Dit was niet goed genoeg”, aldus de 19-jarige Brit.

Hij houdt de moed er echter in. “We hebben een lang seizoen voor de boeg, ik ga me niet druk maken over twee dagen in een heel lang seizoen.”

De Grand Prix van Australië begint om 05.00 uur Nederlandse tijd.

Lees hier alles over de GP van Australië

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.