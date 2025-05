Met een totaal van nul behaalde punten ging Haas teleurgesteld naar huis na de GP Miami. Oliver Bearman kon nog de top-acht inrijden tijdens de sprint op zaterdag, maar zag na de verkorte sessie zijn punten alsnog verdampen door een late tijdstraf. Haas zet nu echter de knop om, en focust zich op de aanstaande race in Imola. Daar hoopt de renstal weer mee te doen om kostbare punten op de zondag.

Het raceweekend in Miami was er niet eentje om over naar huis te schrijven voor het team van Haas. Oliver Bearman verloor in ronde 28 het vermogen van zijn bolide, en kon daardoor zijn race op de zondag niet afmaken. Dit kwam nadat de Brit al eerder door een tijdstraf na de sprintrace al zijn punten voor de verkorte sessie was kwijtgeraakt. Voor Esteban Ocon verliep de Grand Prix in Florida niet veel beter. De Fransman eindigde op plek twaalf en kon het hele verdere weekend ook geen punten pakken.

LEES OOK: Ocon prijst race-ingenieur Mueller: ‘Geweldig om met Laura samen te werken’

Haas hoopt zich tijdens de GP Emilia-Romagna te revancheren. “Na zes races buiten Europa zijn we nu op weg naar de eerste Europese race van het seizoen in Imola”, steekt teambaas Ayao Komatsu van wal in de voorbeschouwing. “Het is een uniek circuit, en één van de ouderwetse circuits met een geweldig karakter en zoveel geschiedenis. De sfeer is er altijd speciaal dankzij de gepassioneerde fans. We zijn erop gebrand om deze eerste race van de triple header te beginnen met een sterke prestatie om weer punten te scoren.”

Bekend terrein

Oliver Bearman is het met zijn teambaas eens en kijkt ook uit naar de Italiaanse race. Het is de eerste keer dat de Brit als Formule 1-coureur aan de GP Emilia-Romagna meedoet. “Hopelijk wordt het goed weer, maar ik ben erg blij om weer op Imola te zijn.” Vorig jaar reed Bearman, samen met collega-rookies Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto en Isack Hadjar, nog de Formule 2-race op het Italiaanse circuit. Hadjar won de race.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

De race van Oliver Bearman zat er in ronde 28 al op, toen de motor van de VF-25 het begaf (Haas F1).

Ook voor teamgenoot Esteban Ocon is het circuit natuurlijk bekend terrein. De Fransman komt er al sinds zijn kartdagen. “We weten hoe gepassioneerd de Italiaanse fans zijn, en we voelen altijd die energie als we hier rijden”, zegt de Fransman. “Het circuit in Imola is erg snel en vloeiend, en een echte uitdaging voor teams en coureurs. Het is ook een erg technisch circuit. We hebben ons daarom goed voorbereid in de simulator, en hopen dat we uiteindelijk ook mee kunnen doen om punten op de zondag.”

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.