Slecht nieuws voor Oliver Bearman, Alexander Albon en Liam Lawson. Bearman kwam als achtste over de finishlijn tijdens de sprintrace in Miami, maar verliest na de sessie deze plek door een tijdstraf van vijf seconden voor een ‘unsafe release’. Naast Bearman krijgt ook Alexander Albon een vijf seconden-tijdstraf voor te langzaam rijden achter de safety car. Lawson wordt ook bestraft met vijf seconden, vanwege het incident met Fernando Alonso. Charles Leclerc komt met een reprimande weg na het door blijven rijden op de baan met zichtbare schade.

Bearman kreeg zijn tijdstraf voor een ‘unsafe release’ na zijn pitstop. Nadat de coureur, net als iedereen, op de intermediatebanden aan de race begon, stopte het met regenen en droogde de baan snel weer op. Veel coureurs doken de pitstops in om te wisselen naar slicks, waaronder Bearman. Zodra Haas klaar was met de pitstop, liet de pitcrew de coureur te vroeg weer gaan, recht voor Sauber-coureur Nico Hülkenberg. De Duitser moest ‘remmen en uitwijken’ om een crash te voorkomen, zo staat in het verslag van de stewards.

Bearman zakt door de tijdstraf terug naar plek veertien, en verliest zo het gepakte punt. De tijdstraf zorgt voor een bittere nasmaak aan de race voor Haas, want ook Esteban Ocon kon geen punten pakken. Bearman was tijdens de verkorte sessie nog indrukwekkend van de laatste plek op de grid opgeklommen naar plek acht.

Nog meer straffen

Naast Bearman krijgt ook Alexander Albon na de sprint nog een vijf seconden-tijdstraf. De Britse Thai zakt daardoor ook terug in het klassement en buiten de punten. De coureur reed te langzaam tijdens de safety car-periode, en verliest nu zijn vierde plek. Charles Leclerc kwam ondertussen met een reprimande weg. De Monegask werd door de stewards onderzocht, omdat hij met zichtbare schade op de baan bleef rijden na zijn crash voor de start van de sprintrace. Tot slot heeft ook Liam Lawson een straf gekregen, voor het incident met Fernando Alonso. De Nieuw-Zeelander reed tegen het rechter achterwiel van de Spanjaard aan, waardoor het einde oefening was voor Alonso. Lawson krijgt ook een strafpunt voor het incident.

Al met al betekenen alle straffen dat Yuki Tsunoda nu de zesde plaats erft (en punten pakt voor Red Bull), Kimi Antonelli de zevende en Pierre Gasly met de achtste plek het laatste punt pakt.

