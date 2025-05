Max Verstappen lag op koers voor de derde plek tijdens de sprintrace in Miami, totdat een verkeerd gelopen pitstop roet in het eten gooide. Red Bull stuurde de Nederlander na de bandenwisseling te vroeg weer naar buiten, waardoor Verstappen tegen Andrea Kimi Antonelli aanreed. ‘Heel slordig’, bestempelt de wereldkampioen het moment.

De sprintrace begon later dan gepland vanwege de hevige regenval boven het Miami International Autodrome. Max Verstappen begon als vierde aan de verkorte race, maar reed al gauw in de top-drie, nadat polesitter Andrea Kimi Antonelli naast de baan terechtkwam en terugviel. De Nederlander hield zijn derde plaats stevig in handen, tot aan een verkeerde inschatting van zijn team tijdens de pitstop.

Red Bull stuurde Verstappen te vroeg weer naar buiten, waardoor de coureur tegen Antonelli aanreed. De Nederlander blokkeerde daarbij ook de weg van de Italiaan naar zijn pitcrew. Verstappen liep schade op aan zijn voorvleugel en kreeg een tien seconden-tijdstraf voor het incident.

Slordig

“Ik denk dat wel duidelijk was, wat daar gebeurde”, zegt een teleurgestelde Verstappen na de sprintrace tegen Viaplay. “Ik kan er niet veel meer van maken.” De Nederlander bevestigt dat zijn eigen pitcrew hem te vroeg naar buiten had gestuurd na het wisselen naar de slicks. “De lamp gaat uit, en ik kan natuurlijk niet zien als daar een auto aankomt. Heel slordig.”

Het verdere verloop van de sprintrace bestempelt de viervoudig wereldkampioen als ‘niet heel erg bijzonder’, omdat hij een beetje in niemandsland rondreed. “Ik kon de McLarens niet bijhouden, en ik reed een beetje weg van de Mercedessen achter mij. Dus het was niet heel erg interessant om eerlijk te zijn.”

