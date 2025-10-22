De druk in de titelstrijd loopt op en juist nu laten de McLaren-coureurs af en toe een steek vallen. “Je wordt niet alleen wereldkampioen achter het stuur, maar ook hoe sterk je tussen je oren bent,” zegt verslaggever Frank Woestenburg in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Hoe dit seizoen ook afloopt, Max is de morele wereldkampioen”, meent Woestenburg. “Op Barcelona na heeft hij nergens een steekje laten vallen. Daar had hij dat akkefietje met Russell en dat kostte hem punten, maar verder heeft hij altijd maximaal gepresteerd. Hij is heel stabiel in zijn hoofd. Misschien helpt het dat hij dit seizoen de jager is en niet de prooi.”

Coureur Jeroen Bleekemolen ziet dat laatste iets anders. “Al was hij de prooi, dan zou hij nog steeds leveren. Het is niet normaal wat hij doet. Iedere race staat hij er, ook al heeft hij niet altijd de beste auto. Hij heeft dit jaar al veel wedstrijden gewonnen met een mindere wagen. Dat kun je afmeten aan de fouten die anderen maken: een Norris of een Piastri die net dat ene foutje maakt in de kwalificatie of bij de start. Dat zijn de momentjes waarop het verschil wordt gemaakt.”

