Een zeer ontspannen Valtteri Bottas was erg blij met zijn kwalificatieronde op Monza, waarmee hij de eerste startplek voor de sprintkwalificatie van zaterdag opeiste. Hij hoopt nu maximaal te kunnen scoren in de sprintkwalificatie, maar wil ook zijn best doen voor de race op zondag: “Daar kunnen we goed aan beginnen.”

De verschillen tussen Lewis Hamilton en Bottas in de kwalificatie op Monza waren minimaal. Mercedes was oppermachtig en dus ging het tussen de twee teamgenoten. Uiteindelijk mocht Bottas de ‘Speed King’-prijs in ontvangst nemen, daar de poleposition voor de winnaar van de sprintkwalificatie gereserveerd is. De Fin, die volgend jaar naar Alfa Romeo vertrekt, genoot van de kwalificatie.

“Het was een mooie ronde”, aldus een glunderende Bottas. “Het is altijd fijn om zo’n mooie ronde te rijden en om die tot het laatst te bewaren. Ik had ook eindelijk een beetje tow. Het was erg leuk, ik heb ervan genoten.”

“Ik voel me goed en ontspannen”, vervolgt Bottas. “Alles is geregeld voor de toekomst. Ik ben uiteraard tevreden over het team vandaag, de auto was erg goed. Volgend jaar wachten mij andere spannende dingen en daar kijk ik naar uit, maar voor nu focus ik me op de sprintrace van morgen. Ik begin vooraan, dus ik verwacht natuurlijk dat we het maximaal aantal punten pakken. Daarna moeten we ons best doen in de race op zondag. Maar we kunnen daar goed aan beginnen en daar ben ik blij mee”, aldus de Fin. Hij zal de race van zondag echter als laatste aanvangen: Mercedes heeft de vierde krachtbron van het seizoen geplaatst en dus zal hij een gridstraf moeten nemen. Die heeft dus geen gevolgen voor de sprintkwalificatie.