Het was zijn dertigste pole uit zijn loopbaan, maar gemakkelijk ging het vrijdag niet voor Max Verstappen. Zand en wind zorgden in Qatar voor lastige omstandigheden. Tevreden was hij wel over de dag, zo benadrukte een ontspannen Verstappen na de kwalificatie. De blik ging snel op de sprintrace; door zijn aanstaande wereldtitel is dat ineens een hoofd- in plaats van bijnummer.

Maar één vrije training, een circuit waarop al nauwelijks gereden wordt en ook nog eens geen supportraces dit weekend; geen wonder dus dat de coureurs aanvankelijk weinig tot geen grip hadden op het Losail International Circuit. “Dan heb je ook nog zand op de baan en de wind was tricky”, constateerde Verstappen. “Dat maakte het lastig om op de limiet te rijden.”

Toch was er onderaan de streep tevredenheid bij de Nederlander. Natuurlijk over de pole position voor zondag, maar óók over de auto van Red Bull. “Die is snel. En ik was in de kwalificatie happy met de balans. Al met al is het een goede dag. Op naar morgen.”

Dan namelijk is het zaterdag, de dag van de sprintrace. Normaliter door velen gezien als een tussendoortje in een Grand Prix-weekend, als niet meer dan een aperitiefje. Maar in Losail is het ditmaal door Verstappens op handen zijnde derde wereldtitel met recht de belangrijkste dis op het racemenu.

Drie punten heeft de Nederlander slechts nodig, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal hij dus wereldkampioen gaan worden op de zaterdagavond (19.30 Nederlandse tijd). Eerst wacht in de middaguren (15.00 uur) nog de sprintkwalificatie. Weer zal dat zijn in vermoedelijke lastige omstandigheden. De ontspannen Verstappen laat het op zich afkomen: “We zullen zien, ik ga ervan genieten, ik bereid me niet anders voor dan anders. Same as always.”

