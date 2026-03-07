Een onverwachte derde plaats voor Isack Hadjar tijdens zijn Red Bull-debuut. De jonge Fransman kwalificeerde zich zaterdagochtend achter George Russell en Andrea Kimi Antonelli voor de Grand Prix van Australië. “We hadden niet gedacht dat we voor de top-drie konden gaan”, zei Hadjar meteen na afloop op de grid.

De prestatie van Hadjar betekende voor Red Bull een pleister op de wonde, na het vroege uitvallen van Max Verstappen in Q1. “Het was van mijn kant een sterke kwalificatie. De voorbereidingen voor dit weekend waren lastig, we hadden niet gedacht dat we voor de top-drie konden gaan. De McLarens en de Ferrari’s leken sterker”, aldus Isack Hadjar.

Over Q3 in de kwalificatie, zei Isack Hadjar: “We hadden de gehele middag naar dit moment toegewerkt. Het was een sterke laatste ronde. Het enige wat ik morgen in de race kan doen is goed starten en dan zien we wel. De Mercedes auto’s zijn op het moment te snel, dus het belangrijkste is om mijn positie te behouden. Een tweede podium zou leuk zijn.”

De GP van Australië wordt zondag om 05.00 uur Nederlandse tijd verreden.

