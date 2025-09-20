Dat het kan waaien aan zee is bekend, maar de windstoten die Bakoe soms teisteren tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn niet mals. Dat merkt verslaggever Gerard Bos ook op zaterdagochtend in de paddock, waar niet alle materialen bestand blijken tegen harde ‘woei’. Onderschat dus niet de invloed op het rijgedrag.

Bakoe is zowel overdag als ‘s avonds goed voor mooie plaatjes, zo prachtig gelegen aan de boorden van de Kaspische Zee. Met een fraaie oude binnenstad, een dito boulevard en een mooie mix van ‘volkse’ buurten en moderne hoogbouw. Maar in de wervelvind van architectuur heeft ook de échte wind een plek gevonden. Want juist in dit soort steden kan het letterlijk en figuurlijk stormachtig zijn.

Hoewel de temperaturen prima zijn, zo tussen 20 en 25 graden de afgelopen dagen, merk je dat wind ineens een stempel kan drukken op het weer. Al in de nacht van vrijdag op zaterdag spookt het, in de ochtend die volgt zorgen windstoten van 80 kilometer per uur vervolgens voor omgewaaide borden, stoeltjes en tafeltjes. Dat blijkt op weg naar de metro voor de reis van station Ganjlik naar Sahil. En daarvandaan nog even zeven minuten lopen naar het circuit. In de metro is het heerlijk windstil, maar in de paddock is dat wel anders.

Lees ook: Piastri ontsnapt aan straf na negeren gele vlag

Daar blijken ook de nodige zaken – parasols bijvoorbeeld bij zitjes – het spreekwoordelijke leven te hebben gelaten. Teams en coureurs kunnen hun borst dus natmaken. Op deze zaterdag zal in de derde vrije training en de kwalificatie de wind meer van invloed zijn dan vrijdag. Een stratencircuit is immers draaien en keren, je rijdt in allerlei richtingen. Dus de ene keer heb je de wind tegen, dan mee en elders komt de wind in Bakoe weer van de zijkant.

Misschien dat de wind nog relatief gaat liggen – ook dát kan in steden als Bakoe aan de kust snel gebeuren. Zo niet, dan zal het zaterdag zéker van invloed zijn op het rijgedrag van Max Verstappen en consorten.

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.