Oscar Piastri is vrijdag in Azerbeidzjan ontsnapt aan een straf. De McLaren-coureur negeerde tijdens de tweede vrije training in de straten van Bakoe een gele vlag, maar de stewards besloten het bij een reprimande te laten.

Met enkel een waarschuwing komt de leider in het wereldkampioenschap goed weg. Hij dankt dat aan verzachtende omstandigheden. Toen de gele vlag werd gezwaaid, was Piastri net voorbij het punt waarop hij dat daadwerkelijk kon zien. Bij het volgende punt, binnen één seconde, was het alweer ‘groen’. Dat blijk uit de data, video en telemetrie. Piastri kon er dus weinig aan doen, vandaar dat de stewards het bij een reprimande hielden en geen straf uitdeelden.

Overigens kende de Australiër bepaald geen gelukkige vrije training. Hij beschadigde de auto, al kon hij de sessie vervolgen. Lando Norris, teamgenoot en rivaal in de strijd om de titel, bezorgde McLaren eveneens hoofdbrekens door de muur te raken en zo averij op te lopen.

Het oordeel van de stewards in het officiële FIA-document:

