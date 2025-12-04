De slotrace van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi heeft altijd z’n eigen sfeer en dynamiek. Voor de meeste coureurs en teams staat er weinig meer op het spel en is het – minstens zo belangrijk – de laatste race voor hun vakantie. Dat laatste geldt ook voor de vaste volgers van de sport. Dus in de paddock gaan veel gesprekken over plannen voor vakanties. Van skivakanties tot wilde feestplannen. Het is iets heel anders dan bandenstrategieën, stalorders en vloerplanken…

De vakantiebespiegelingen zorgen – zeker in combinatie met de aangename temperatuur – voor een ontspannen sfeer. Je zou bijna vergeten dat twee teams en drie coureurs zondag nog alles hebben om voor te strijden.

Donderdag is in de Formule 1 altijd de vaste mediadag met persconferenties en interviewverplichtingen voor coureurs. Vanzelfsprekend heeft de FIA Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen uitgenodigd voor de officiële persconferentie in het mediacentrum. De zaal is riant, maar desondanks overvol, de vragen in het half uurtje zijn legio.

Met een kwinkslag

Hoe schatten ze hun eigen kansen in? Voelen ze de druk? En – voor de eerste twee – hoe gaan ze zondag om met eventuele stalorders? Netjes en diplomatiek worden alle vragen gepareerd, maar als de persconferentie ook een wedstrijd was geweest zou Max Verstappen ‘m overtuigend gewonnen hebben. Zichtbaar ontspannen beantwoordt hij de vragen, als het even kan met een kwinkslag. In alles straalt hij uit dat hij de grote winnaar van het seizoen is. De morele wereldkampioen, nu al.

Lees ook: Verstappen oneens met Norris: ‘Winnen met teamorders beter dan niet winnen’

Hij zal het in Abu Dhabi overigens moeten stellen zonder de support van zijn ouders. Vader Jos rijdt een rally in Kenia, moeder Sophie blijft thuis bij de honden, klinkt het droogjes. “We hadden er in de planning geen rekening mee gehouden dat we nog kansrijk zouden zijn voor de titel. Na Zandvoort is alles geannuleerd”, aldus Max Verstappen. Maar geen man overboord. “Want op tv kun je het ook goed zien.”

‘Normale dingetjes’

En de voorbereiding op de grote finale van komende zondag? Verstappen haalt zijn schouders op, dan droogjes. “Ik heb tijd doorgebracht met mijn dochtertje, wat zaken uitgezocht voor mijn GT3-team en ook voor mijn sim-team. Normale dingetjes dus eigenlijk.”

Het moge duidelijk zijn, waar de concurrentie worstelt met de mentale druk en de Papaja-regels, haalt Max Verstappen zijn schouders op over de titelstrijd. Natuurlijk, zo’n vijfde titel is leuk, zegt hij, maar thuis heeft hij al vier van die bekers staan. “En ze zien er allemaal hetzelfde uit.” Bovendien, zijn sportieve comeback maakt dat zijn seizoen sowieso al geslaagd is. Oftewel, alles is een bonus.

De race is pas zondag en de sportwereld houdt z’n adem in, maar Max Verstappen niet. Hij verkeert nu al in opperbeste vakantiestemming…

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.