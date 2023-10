De Grand Prix in Austin trok vorig jaar over drie dagen het recordaantal van 440.000 bezoekers. Formule 1 is een hit in Amerika. Uit de kaartverkoop blijkt dat alleen niet overal zo te zijn, aldus onze man in Austin.

Na een lange reisdag vol misfortuin landde ik woensdag eind van de middag op Austin-Bergstrom. De Formule 1 is in de stad en daar valt op de luchthaven niet aan te ontkomen: op het affiche van de USGP is Sergio Pérez de ster van de show, Logan Sargeant en Alex Albon prijzen namens Williams overal met een royale lach het alcoholvrije biertje Michelob aan.

Max Verstappen is in de aankomsthal prominent zichtbaar op uitingen van Red Bulls Amerikaanse partners Oracle en Mobil 1. Er is ook een stand met showmodel waar je merchandise van de stierenstal kunt kopen, zo ontdekte ik toen ik bij de bagageband stond te wachten.

Tijden zijn veranderd

De tijden zijn wat dat betreft flink veranderd. In 2016 had je op de luchthaven geen idee dat het hogesnelheidscircus op bezoek was in Texas’ hoofdstad. Je reed ook zo door naar het circuit. Tegenwoordig staan er drie dagen lang files op weg naar het Circuit of the Americas (COTA). Logisch als je bijna een half miljoen mensen, die allemaal met de auto komen, moet verwerken.

Vorig jaar wandelden in Austin 440.000 fans door de poorten, een recordaantal voor de Formule 1. Bij de komende editie worden dat er misschien nog meer: veel Latijnse fans komen niet alleen voor Pérez, maar ook voor de concerten ’s avonds. De GP wordt altijd omlijst met grote artiesten. Dit jaar staan onder meer The Killers, DJ Tiësto en Queen (met Adam Lambert) op het podium.

Via deze lange introductie kom ik bij het punt waar ik naartoe wil: is de Formule 1 ook qua kaartverkoop echt zo’n enorme hit in Amerika zoals we overal zien en lezen? Want ik hoor in de paddock en ook van (internationale) bureaus die kaarten en arrangementen voor Grands Prix aanbieden, andere geluiden. Zo zou het shownummer in Miami begin mei toegangskaarten voor dumpprijzen hebben verkocht.

De organisatie wilde voor de tweede editie aanvankelijk niet samenwerken met tussenpersonen of commerciële bureaus. “Toen de verkopen achterbleven hebben ze ons vanuit Miami een keer of zes benaderd”, zegt Robin Bilkert van de Nederlandse (reis)aanbieder Grand Prix Ticketshop & GP Incentives. “Maar ja, wij konden onze klanten twee weken voorafgaand aan het evenement geen kaarten aanbieden van $200, terwijl ze eerder ruim $800 betaalden.” Volgens Bilkert zijn er dit jaar in Miami 40 procent minder kaarten verkocht dan in 2021, werden passen gedumpt voor slechts $100 en bleven twee tribunes leeg.

Las Vegas

Las Vegas is over een maand gastheer van de moderne Formule 1. Rechtenhouder FOM organiseert en promoot de primeur op de beroemde Strip zelf: het hoopt er een klein half miljard mee te kunnen verdienen. De prijzen zijn astronomisch. De allerduurste kaarten/pakketten verkopen, zo hoorde ik, goed. Maar er schijnen nog genoeg andere tickets beschikbaar te zijn, die inmiddels (weer) bij Europese verkoopagenten zijn aangeboden.

“In Las Vegas is het hetzelfde verhaal als Miami”, meent Bilkert. “Passen werden voor belachelijke bedragen ($1600) aangeboden. In het begin verkocht dit nog wel. Nu zijn vele partijen aan het ‘dumpen’, ook de promotor waarmee wij samenwerken. En sinds kort worden er ook dagkaarten aangeboden, wat eerder weekendkaarten waren. Er zijn”, verzekert Bilkert, “nog genoeg kaarten op voorraad.”

Viva Las Vegas!

