Het verschil met een jaar geleden is groot in Bahrein. Zelfde paddock, zelfde (snikhete) temperaturen, zelfde teams, andere omstandigheden. Geen ongekende chaos en hectiek, maar relatieve rust. Of is het de stilte voor de storm?

Max Verstappen won een jaar geleden in Bahrein de – toen nog – openingsrace van het seizoen. Met ruim 22 seconden op de nummer twee, teamgenoot Sergio Pérez.

Het Bahrain International Circuit was in 2024 ook de plaats waar de vulkaan van Red Bull tot een historische uitbarsting kwam. De anonieme mail met compromitterend whatsapp-verkeer van Red Bull-teambaas Christian Horner met een vrouwelijke medewerkster, het zorgde maandenlang voor nieuws en speculaties.

Horners positie stond van alle kanten zwaar onder druk. Maar ook dat bleek van voorbijgaande aard. Anno nu is Horner binnen Red Bull-geledingen machtiger dan ooit, hij trekt ogenschijnlijk aan bijna alle touwtjes. Met uitzondering van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, uiteraard, die bepaalt zijn eigen lot.

37,8 graden

In Bahrein loopt het kwik overdag op tot ver boven de 30 graden Celsius. Donderdag werd de 37,8 aangetikt. Anders gezegd, buiten is het niet te harden. Het is niet voor niets dat er in deze zandbak weinig tot niets groeit. Mocht McLaren ooit oranje grasmaaiers op de markt willen brengen, door Bahrein als afzetmarkt kan op voorhand een streep.

In de paddock is het vanzelfsprekend rustig vanwege de extreme hitte. Wie niet buiten hoeft te zijn, verkiest de relatieve koelte van het mediacentrum, de hospitality-ruimten van de teams of de garages. En als het niet anders kan, nemen velen de paraplu mee. Tegen de felle zon. Voor het onderkomen van Red Bull houden weinig mensen zich op. Het kan verkeren, zullen we maar zeggen. Naast de baan én op de baan.

Snelkookpan

In vergelijking met een jaar geleden is Verstappen van opgejaagd wild ineens de jager geworden, die de McLaren van Lando Norris overigens nog steeds knap binnen schootsafstand heeft. De nieuwe verhoudingen zorgen desondanks voor fricties binnen het voorheen zo dominante team.

Twee weken na de alom bekritiseerde rijderswissel tussen Liam Lawson en Yuki Tsunoda lijkt de orkaan van Red Bull relatief rustig. Echter, onder de oppervlakte borrelt het nog steeds volop. De vraag is niet of er een volgende grote uitbarsting komt, maar wanneer.

Dat is echter allemaal van later zorg. Eerst de snelkookpan van Bahrein maar overleven…

