Ik geef het onmiddellijk toe: Vitantonio Liuzzi was misschien niet de allersnelste coureur op aarde, maar was in de jaren dat hij in de Formule 1 reed wel een van de kleurrijkste en spraakmakendste.

Als er iemand van zijn status als Formule 1-piloot genoot, dan was het wel deze Italiaanse paradijsvogel. Lang geleden sprak ik Liuzzi over het fenomeen groupies. Ik wilde weten of die ook in de Formule 1 rondliepen en of hij me er iets meer over kon en wilde vertellen. Leek me een leuk verhaal.

Aanvankelijk hield Liuzzi zich met wat algemeenheden wat op de vlakte, maar zijn ondeugende glimlach zei eigenlijk genoeg. Off the record kreeg ik te horen hoe het pact tussen coureurs en groupies in elkaar stak, wat de codes waren en waaraan je ze herkende. Het is me altijd bijgebleven. Net als de beroemde plaat die onze huisfotograaf Peter van Egmond van Liuzzi in Bahrein maakte: met blote torso op het lege parkeerterrein in de woestijn. Voor zo’n grap was Liuzzi in 2005 wel te porren. Nu ik de foto weer zie, vraag ik me af: zou een van de huidige coureurs iets soortgelijks aandurven?

Ik denk dat ik het antwoord wel weet.

