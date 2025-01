FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem stond in 2024 vaker wel dan niet in de schijnwerpers. De Emirati kreeg te maken met meerdere controverses, met als laatste zijn nieuwe functie als leider van de ethische commissie. Voormalig F1-coureur en FIA-steward Vitantonio Liuzzi houdt echter het vertrouwen in Ben Sulayem.

De FIA-voorzitter zorgde in 2024 wel vaker voor controverse. Zo sprak Ben Sulayem zich meermaals uit over het grove taalgebruik van de coureurs, en legde zelfs beperkingen op. Ook verlieten meerdere topstukken de FIA, waardoor de voorzitter te maken kreeg met een leegloop. Zijn laatste controverse kwam in december, toen bekend werd dat Ben Sulayem de leiding krijgt over de ethische commissie van de FIA.

Toch kan de Emirati nog steeds op steun rekenen, met name van FIA-steward Vitantonio Liuzzi. “Ik kan niet echt veel zeggen. Er is duidelijk veel discussie over zijn positie. Misschien zal het een beetje veranderen. Ik weet zeker dat de voorzitter veel met de teams praat, omdat we allemaal willen dat de dingen op een betere manier vooruitgaan”, vertelt de voormalig Red Bull-coureur in The Inside Line-podcast.

‘Beste oplossing voor allemaal’

Liuzzi lijkt zelfs de acties van Ben Sulayem te verdedigen. “Ik weet zeker dat de voorzitter met de Formule 1 praat om de beste oplossing voor ons allemaal te vinden. Natuurlijk hebben we liever een iets andere positie, maar wat de beslissing ook is, het zal goed zijn voor ons allebei. Voor ons allebei, ik bedoel Formule 1 en FIA.”

