Cadillac staat in 2026 voor het eerst als elfde team op de grid, waardoor er steeds meer speculatie komt over wie er straks achter het stuur bij het Amerikaanse team plaatsneemt. General Motors-adviseur Mario Andretti sprak al zijn voorkeur uit voor een Amerikaanse coureur. Toch biedt Italiaan en oudgediende Vitantonio Liuzzi ook alvast zijn diensten aan.

Vitantonio Liuzzi reed in 2005 vier races voor Red Bull, voordat hij een jaar later bij zusterteam Toro Rosso terechtkwam. De Italiaan verliet in 2011 de koningsklasse. Ondanks zijn absentie uit de Formule 1 van inmiddels bijna veertien jaar, wil de 44-jarige coureur wel weer een rentree maken met elfde team Cadillac.

“Ik sta ervoor open. Eigenlijk wilde ik mijn CV sturen, Als je me kunt helpen met Andretti!” vertelt Liuzzi aan de Inside Line F1-podcast. “Ik ben er nog steeds klaar voor. Ik ben net als Hülkenberg, die sprong altijd in teams en nu is hij gesetteld. Ik ben er klaar voor, de honger is er nog steeds.”

In de voetsporen van Hülkenberg?

Nico Hülkenberg was voorafgaand aan zijn terugkeer naar Haas in 2023 ook drie jaar lang absent als voltijdscoureur in de koningsklasse, maar bleef wel altijd aan de Formule 1 verbonden. De Duitser maakt op 37-jarige leeftijd de overstap naar Sauber in 2025. Dat Liuzzi in de voetsporen van Hülkenberg kan treden, lijkt daardoor onwaarschijnlijk. IndyCar-coureur Colton Herta en de net vertrokken Sergio Pérez worden wel gezien als kandidaten om bij Cadillac aan de slag te gaan.

