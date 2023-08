Dit weekend racen de coureurs over het Autodromo Nazionale Monza. De laatste Italiaan die op het roemruchte circuit zicht had op een podium is Vitantonio Liuzzi, die in 2009 als invaller bij Force India bijna voor een stunt zorgde.

Voor Italiaanse coureurs is de omloop bij Monza een bijna mythische plek, maar echt succesvol zijn ze er nooit geweest. De laatste Italiaan op het podium was Giancarlo Fisichella, in 2005. Ook Vitantonio Liuzzi beet zijn tanden meer dan eens stuk op de Temple of Speed. “Ik was altijd snel in Monza, maar had altijd wel iets van pech of er gebeurde weer eens wat. Dus ja, ik heb er gemengde gevoelens over”, lacht de inmiddels 43-jarige oud-coureur.

De Italiaan reed in zijn carrière vijf keer de Grand Prix van Italië en was in 2009 dicht bij een onverwacht podium. Dat Liuzzi op 13 september 2009 aan de start van de Italiaanse Grand Prix stond, was al een soort van wonder. Eind 2007 was hij bij Toro Rosso vervangen door Sébastien Bourdais. Liuzzi had geen zicht op een racestoeltje en streek als reservecoureur neer bij Force India. Bij het team uit Silverstone had hij achter Adrian Sutil en Gaincarlo Fisichella geen uitzicht op races, maar dat veranderde halverwege 2009, na het ongeluk van Felipe Massa. De Braziliaanse coureur van Ferrari was in Hongarije zwaargewond geraakt toen hij een losgeslagen veer van de Brawn van Rubens Barrichello tegen zijn helm kreeg. Massa bleek lang uit de roulatie en nadat Ferrari het tijdelijk met Luca Badoer had geprobeerd, besloot de Scuderia Fisichella als opvolger binnen te halen. Die transfer opende de deur voor Liuzzi.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Vitantonio Liuzzi prepareert zich op de Grand Prix van Italië. © Motorsport Images

Bom op wielen

Op 11 september 2009 reed hij op Monza zijn eerste meters in de VJM02 en een dag later kwalificeerde hij zich op de zevende startplaats. Een geweldige prestatie voor Liuzzi, die in een eerder F1-leven bij Red Bull en Toro Rosso nooit hoge ogen had gegooid en al anderhalf jaar niet had geracet. De VJM02, aangedreven door de Mercedes 2.4L V8-krachtbron was echter een bom op wielen en had dat seizoen al eerder verrast. Twee weken eerder had Fisichella – toen nog wel in dienst van Force India – zelfs de pole en een tweede plaats gepakt op Spa-Francorchamps. En op Monza kwalificeerde Sutil zich op de tweede startplaats.

Liuzzi, gesterkt door zijn eigen fans op de tribune, begon de race voortvarend. Hij verschalkte in de eerste ronde kampioenschapsleider Jenson Button en lag in de dertigste ronde zelfs op podiumkoers. “Het was een van de grootste kansen die ik ooit heb gehad om op het podium te komen”, blikt hij terug. “Ik kwalificeerde me op P7 en we hadden tijdens de race een geweldig tempo. We waren zo snel dat we vrijwel zeker op het podium waren geëindigd, maar met nog vijftien ronden te gaan ging de versnellingsbak kapot.”

De malheur betekende einde race en podiumambities voor Liuzzi. “Het is een van de grootste teleurstellingen in mijn carrière waar het gaat om resultaten. Ik herinner me nog dat ik het zo vreselijk vond, want ik reed voor mijn eigen publiek. Op het podium finishen na mijn comeback, nadat ik derde coureur was geweest, dat zou fantastisch zijn geweest.”

Na die race van 2009 startte Liuzzi nog twee keer op Monza, maar hij kwam nooit meer in de buurt van het podium. Toch kijkt de Italiaan met veel plezier terug op zijn optredens in Italië. “Om de een of andere reden pakte het er nooit zo uit zoals ik had gewild. Maar het gevoel daar, met de fans, is geweldig. Ik voelde me er altijd enorm trots om Italiaan te zijn. Monza gaf me altijd vleugels.”