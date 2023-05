Dat Red Bull niet alleen onderdak biedt aan twee F1-teams, maar ook andere (extreme) sporten een warm hart toedraagt, is geen geheim. Motorcross, snowboarding, voetbal, ijshockey, skiën, zelfs in het wielrennen (Wout van Aert) zien we het alom bekende logo van de Oostenrijkse frisdrankenfabrikant terug.

Jongste loot aan de boom is het Alinghi Red Bull Racing zeilteam dat volgend jaar een gooi wil doen naar de America’s Cup, ’s werelds oudste zeilevenement. Het team is officieel afkomstig uit Zwitserland en daar is ook het belangrijkste deel van de boot gebouwd, maar de operatie – zo’n 150 man/vrouw sterk – is inmiddels neergestreken in Barcelona waar de America’s Cup volgend jaar wordt gehouden.

Synergie tussen zeilen en Formule 1

Daags voor de Formule 1 Grand Prix van Spanje kregen we de gelegenheid om de zeiloperatie van dichtbij te bekijken en een beter beeld te krijgen van de synergie tussen het Formule 1-team van Red Bull en het zeilteam. Want die synergie is er wel degelijk. Waar een sponsorship vaak niet veel meer voorstelt dan het plakken van een sticker op een bepaald product of een logo op een shirtje, daar is de intensieve samenwerking tussen Red Bull Racing (met name Red Bull Advanced Technologies) en de zeilers van Alinghi opmerkelijk te noemen. Of het nou gaat om aero- en hydrodynamica, dataverwerking of het delen van kennis van carbon- en composietmaterialen. Overigens geldt dat ook voor het Mercedes F1-team dat samen met het Engelse zeiltean Ineos Britannia een gooi zal doen naar de America’s Cup.

Een uitgebreide reportage van dit bezoek en de intensieve samenwerking tussen de beide organisaties kunt u binnenkort lezen in FORMULE 1 Magazine, maar laat me alvast verklappen dat de sensatie van het met 70 kilomter per uur over het water zien scheren van een AC40 America’s Cup-boot aardig in de buurt komt bij de aanblik van Max Verstappen, flat-out in zijn RB19 door Raidillon.