‘Slecht wegdek, klopt dat?’ Wie Flitsmeister op z’n telefoon heeft, zal die vraag vaker hebben gezien. Op weg naar en van circuit Spa-Francorchamps verschijnt die mededeling ook geregeld. Zo ook vrijdag. Hobbeldebobbeldebobbel. Inderdaad, slecht wegdek. Totdat een lampje van de bandenspanning oplicht en de linkervoorband nog over 0,2 bar blijkt te beschikken. ‘Box, box, flat tyre‘, roepen collega Mike Mulder en ik lachend naar elkaar. En dan het besef. F***.

Leuk, die anderhalve tel dat we erom konden lachen. Maar puntje bij (hectometer)paaltje was dat we op de A27, nabij afrit 13 ergens in België op deze vrijdagavond strandden tussen circuit en hotel. Reservewiel? Nope. Lang leve de leasemaatschappij die dat niet nodig vindt. ‘Doen we niet meneer, want bij een lekke band helpen we u écht altijd. En óveral’.

Maar helaas niet bij een lekke band op de vluchtstrook bij een afslag ergens op een Belgische snelweg.

Want eerst moesten we maar 112 bellen, vanwege de gevaarlijke situatie, stelde de mevrouw die we belden voor de beloofde hulp bij pech. Hm. Vooruit. “Geen zorgen, we sturen de sleepdienst”, klonk het vanuit de meldkamer van de politie.

Dat we, voordat we iemand spraken, éérst met een muziekje in de wacht (!) stonden bij 112 was hoogst opmerkelijk. Niemand bij de alarmlijn wist toen nog waarvoor we belden. Je zal maar een hartstilstand hebben en dan een muziekje horen met tussendoor in het Frans een computerstemmetje dat je verzoekt toch vooral aan de lijn te blijven… Trés curieux!

Luxemburgse politie?

Dat ze ons in de wacht zetten nádat duidelijk werd waarvoor we belden, ja, dat snappen we nog. Er zijn veel ergere dingen dan een lekke band. Een half uur nodeloos wachten deed ons nogmaals terugbellen. En toen bleek van een melding geen sprake. “Waar staat u?” Op de A27, zoals gezegd. “Nee, die weg bestaat niet. Die hebben we niet in Luxemburg.”

Pardon? Ineens bleken we, in België, verbonden te zijn met een meldkamer in Luxemburg. Ja, dat is dichtbij de Ardennen. Maar in Emmen of Enschede krijg je toch ook niet de Duitse politie aan de lijn als je 112 belt?

Collega Mike schudde meewarig het hoofd in zijn oranje hesje, ik dacht aan Bananasplit. Tv-humor van weleer. Het is dat Ralph Inbar al enige tijd niet meer onder ons is, maar anders hadden Mike en ik niet vreemd opgekeken als hij uit de bossages was gestormd om ons te wijzen op de camera’s verderop en de medewerking van een zogenaamde Luxemburgse meldkamermeneer.

Het was echter allesbehalve een grap.

Paar honderd euro

Gelukkig kwam er alsnog hulp. Een sleepwagen bracht de bolide naar een werkplaats in een dorpje verderop, daar werd in het holst van de Belgische nacht voor een paar honderd euro ter plekke de auto van een nieuwe band voorzien. Op de leasemaatschappij hebben we maar niet meer gewacht, daar bleek al niemand meer op te nemen. Amai. Band erom. En go, go, go.

Eind goed, al goed dus. Al was het zonder enige twijfel de allerlangzaamste bandenwissel van het Belgische Grand Prix-weekend.

