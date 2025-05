Tranen met tuiten. Om te huilen zo slecht. Een verdrietige conclusie. Nee, dit gaat niet over het zwaar teleurstellende en zelfs bij vlagen beschamende presteren van Ferrari dit weekend in eigen land in Imola. En ook niet om de zaterdagavond door de Italianen zelf zo teleurstellend ervaren uitslag van het Eurovisie Songfestival (ze vonden dat ze hadden moeten winnen). Nee, het échte tranendal van dit weekend? Het onnavolgbaar slechte openbaar vervoer voor de duur betalende F1-fans in Imola. Verslaggever Gerard Bos nam zaterdag en zondag de proef op de som. De conclusie: min-min.

Vooropgesteld: dit is geen klaagzang als verslaggever, maar een weergave van de slechte service van de Italianen richting de vele goedwillende en flink betalende F1-fans en anderszins autosportliefhebbers. Als verslaggever reisde ik ditmaal eens met bus of trein in plaats van auto. Eigen keuze en heus geen straf: als verslaggever van FORMULE 1 Magazine heb je in mijn beleving een droombaan, je mag mooie verhalen maken, beleeft van alles, kan een kijkje achter de schermen bieden, passie overbrengen in woord en beeld en krijgt er nog voor betaald ook. Dus nee, ik mag naar mijn mening niet klagen.

En dat doe ik dan ook niet.

Maar mijn gedachten gaan wél uit naar die vele, zo gepassioneerde F1-fans uit allerlei landen. Van Nederlanders in Red Bull-shirtjes, tot Italianen in het Ferrari-outfits of in het Antonelli-zwart van Mercedes, van Engelsen die ineens in rode Hamilton-shirtjes lopen en wat te denken van Argentijnen die zich in Imola massaal hebben verzameld om Franco Colapinto’s rentree in de F1 te vieren en te beleven.

Onmacht? Onvergeeflijk

Deze fans, de échte liefhebbers, zouden onbezorgd naar een Grand Prix van Emilia-Romagna moeten kunnen reizen. Zonder gedoe over treintickets, zonder honderden meters lange wachtrijen op zaterdagmiddag voor het station en zonder de ene na de andere treinvertraging of zelfs -uitval. Overmacht door externe omstandigheden? Niks aan te doen.

Maar onmacht van de vervoerder, zoals in dit geval? Onvergeeflijk.

Want die fans, de gepassioneerde liefhebbers die soms een jaar (of langer) sparen om eindelijk eens naar een GP te kunnen, mogen op z’n minst een goede en tijdige service verwachten. In Imola schiet het dezer dagen tekort en flink ook. Zo erg zelfs dat je bijna denkt: blij dat het straks van de kalender verdwijnt. WC’s, faciliteiten op het circuit, service, mobiel netwerk; het laat nogal te wensen over; social media posts tonen een weinig verhullend beeld. Aan gezelligheid en sfeer dan weer géén gebrek in Imola, maar dát is nou juist de verdienste van de fans zelf. Die zijn wat dat betreft ‘plus-plus’.

Om te huilen

Het OV rond de GP Emilia-Romagna is een groot drama, TrenItalia laat zien waarom de NS zo slecht nog niet is. Op papier is het zo gek nog niet: halfuurtje met de trein van Bologna naar Imola, half uurtje wandelen door de schilderachtige binnenstad richting de poorten van het circuit dat zoveel mondiale autosporthistorie herbergt. Niks mis mee, al met al.

De praktijk op zaterdag en zondag in een Formule 1 Grand Prix-weekend in Imola is echter weerbarstig. De ene na de andere trein in Bologna kent vertraging, wanhopig rennen Formule 1-fans van hot naar her op de perrons. Een half uur, vervolgens veertig minuten, vijftig en uiteindelijk zelfs meer dan een uur vertraging; het is zondagochtend aan de orde van de vroege dag. En niet één trein, nee, verschillende. Communicatie? Niets daarvan. Puffende fans, radeloos om zich heen kijkend en de trein missend; het is er allemaal op Bologna Centraal.

“Deze trein heeft 62 minuten vertraging”, klinkt het uiteindelijk door de intercom als trein 17543 vol met F1-fans na een uur stilstaan en nog eens veertig minuten rijden, zondagochtend eindelijk aankomt in Imola.

Op tijd voor de F1 race? Zeker, ruimschoots. Net als voor de geweldige sfeer op het circuit. Een parel op de kalender qua historie, knusheid, gezelligheid? Yes. Alles goed. Maar niet heus dus, qua vervoer. Dat is om te huilen dit weekend.

Het is zonde voor de Formule 1-bezoekers, ze verdienen beter dan dit. En dan doet het bij velen favoriete Ferrari het óók nog slecht. Ach en wee, de Italiaanse tranen vloeien begrijpelijkerwijs rijkelijk. En TrenItalia weet er nog een schepje bovenop te doen. De GP in Imola gaat van de kalender en zal door F1-fansworden gemist om veel redenen. TrenItalia is er niet een van. Arrivederci!

