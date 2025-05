Alles of niks bij de start, ‘do or die’ van Max Verstappen in de eerste ronde van de GP Emilia-Romagna in Imola? Waarom een nieuwe clash tussen tussen Oscar Piastri en hem aanstaande is, hoe Italië de tranen droogt en waarom de strategie cruciaal wordt. Dit en meer over de race in Imola vandaag, in de preview!

1. Verstappen versus Piastri

Weer was de auto op zaterdag een stuk beter dan op vrijdag, weer slaagde Verstappen er daarmee in flinke stappen voorwaarts te zetten met Red Bull. Polesitter Oscar Piastri (McLaren) beschikt voor de race echter over de snelste bolide van het veld. Dat blijkt uit de long runs tijdens de vrije trainingen in Italië. Als Verstappen dus wil winnen, zal hij moeten toeslaan voordat de Australiër aan de Italiaanse horizon verdwijnt. Een goede start en meteen aanvallen; dat zal het strijdplan van Verstappen zijn.

Dat betekent in dat geval een clash met Piastri, zoals bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië eerder dit seizoen. Eindigt het ook nu in straffen, of zelfs tranen? Zou kunnen, beide kemphanen geven elkaar weinig toe. En hoewel Verstappen een uitvalbeurt en dus nul punten niet kan gebruiken als hij nog hoop wil houden op de titel, heeft hij in de aanvalsmodus minder te verliezen (lees: meer te winnen) dan kampioensleider Piastri.

Maar goed, stuift Piastri weg bij de start, dan is Verstappen vermoedelijk gezien. Vlak overigens Lando Norris en George Russell niet uit: een van beide kan vanaf de tweede rij zomaar eens de lachende derde zijn als het duel tussen Verstappen en Piastri voor hun neus ontspoort.

Foto: ANP

2. Italiaanse tranen

Oh, wat hadden ze de balen ervan op de Italiaanse tv, er vielen harde woorden zaterdagavond. En dan ging het niet alleen over het feit dat ze in het land vonden dat ze het Eurovisie Songfestival hadden moeten winnen. Nee, het blamerende optreden van Ferrari maakte de tongen los in de media. Elfde en twaalfde: pijnlijk, de totale onmacht van coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton bij de thuisfavoriet. Vallen er nog wat Ferrari-meubelen te redden? Het is maar de vraag.

Misschien kan de Italiaanse hoop beter worden gericht op Kimi Antonelli. De tiener uit Bologna rijdt in zijn achtertuin en zal, ondanks zijn dertiende startplek, vermoedelijk genoeg snelheid in de Mercedes hebben om zich een weg naar voren te banen. Maar er zal hoe dan ook veel moeten gebeuren om menig Italiaanse F1-fan in de schaduw van mannen als Verstappen en Piastri nog een leuke zondag in Imola te bezorgen.

3. Strategie en kleine regenkans

Het circuit in Imola staat niet bekend om een veelvoud aan inhaalmogelijkheden. Omdat er ook maar één DRS-zone is, wordt strategie cruciaal. En dan niet eens zozeer qua keuze voor het aantal pitstops. Maar wel qua moment waarop je die maakt. Is de timing goed, dan kun je als team en en coureur zondag een slag slaan. Dat is altijd goed, maar zéker in Imola is het effect van een goed getimede stop groot. Het zorgt door het gebrek aan inhaalmogelijkheden voor een extra manier om in te halen. Helemaal omdat een enkeling misschien wel een gokje waagt met de zachte C6-band. Wie durft?

De onvoorspelbaarheid en moeilijkheidsgraad van het circuit zullen ook een rol spelen: in de kwalificatie bleek maar weer eens hoe snel je hier van de baan kunt vliegen. Rode vlaggen en safetycarsituaties liggen op de loer.

En dan is er óók nog 20 procent kans op regen. Hoe klein ook, een kans is een kans…

En verder:

…belandde Aston Martin voor het eerst dit seizoen in Q3

… is een ronde in Imola 4909 meter lang…

… het aantal raceronden bedraagt 63

… de eerste Grand Prix in Imola was in 1980

