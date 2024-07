Niet alleen Formule 1, ook voetbal maakt tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië de tongen los. Nog voordat duidelijk werd dat Nederland überhaupt door was naar de halve finale van het EK, wierp het duel met Engeland zaterdag al zijn schaduw vooruit. In het pittoreske dorpje Stony Stratford hielden verslaggevers Gerard Bos en Frank Woestenburg de Nederlandse eer alvast hoog tegen de Engelsen.

Zaterdag, begin van de avond. Voetballiefhebbers als wij zijn, willen we na een lange werkdag vol verslaggeving en opgehaalde verhalen eens even lekker onderuit gezakt in een Britse pub kijken naar de voor ons op voorhand al vaststaande zege van Oranje op Turkije. Als snel blijkt dat we de boel wellicht ietwat onderschat hebben, maar ach. Reden: we zitten beide met ons hoofd al bij de halve finale tegen Engeland. We hebben een excuus, want kort daarvoor hebben wij namens Nederland als de eerste slag gewonnen. Nu de oorlog nog! Dat laten we aan Koeman en consorten woensdag.

Want gebeurde er? Daar in het Cock Hotel (jep, met c-o-c-k) dachten de Engelsen even ons als Nederlanders te kunnen piepelen. Maar dat laten we niet gebeuren uiteraard, en helemaal niet tijdens een EK voetbal. Oranje boven,: één voor allen, allen voor één. Enzovoort.

Je zag het aankomen: donderdag hadden we al een mooie tafel gereserveerd als plekje voor het aanschouwen van Oranjes kwartfinale op het EK voetbal. Aardig als wij zijn, lieten we zaterdagavond vervolgens bij binnenkomst eerst de Engelse fans op onze plek nog even de penaltyserie van Engeland af kijken.

Maar daarna bleven de plaatselijke fans lekker zitten. En bestelden nog maar eens een pint of twee. De serveerster en de manager zaten intussen al wat te smoezen, zagen ons wachten en een unheimisch gevoel bekroop ons. En ja hoor. ‘Sorry guys, dubbele reservering. Zij zitten daar nu. Maar we kunnen jullie elders in een hoekje neerzetten, hoor.’

EXCUSE ME? No, madam.

We lieten ons niet wegzetten, niet wegsturen, niet afpoeieren. Als een (vriendelijk lachend, dat wel) tweekoppig Oranjemonster gingen we op nette, doch dwingende wijze de dialoog aan met de manager van het Cock Hotel en de pub daar. We stonden immers in ons recht. En dus hielden we voet bij stuk, gingen in de tegenvaanval en hielden stand. En: we wonnen de discussie glansrijk. ‘Oranje boven’ tegen de Engelsen. Wij de plek, zij met de staart tussen de benen vertrokken.

Nederland – Engeland 1-0.

Graag gedaan.