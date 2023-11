De grote bulk fans wordt vanaf woensdag in Las Vegas verwacht. Nooit eerder werd een Grand Prix zo gehypet als die van Las Vegas. Maar het gros van de lokale bevolking is het evenement liever kwijt dan rijk.

De taxichauffeur die mij naar het immense hotel (2812 kamers) aan Las Vegas Boulevard – wereldwijd beter bekend als The Strip – vervoerde, had het direct in de gaten. ‘Je bent hier zeker voor de race, of niet?’, zo luidde de vragende begroeting. Hij zette mijn koffer achterin en gaf zijn Tesla de sporen. We hadden het luchthaventerrein nog niet verlaten, of hij brandde al los.

‘Kijk’, zei hij toen we voor een stoplicht stonden te wachten en wees op een groot scherm waarop stond dat de weg de komende dagen ’s avonds afgesloten zou zijn. ‘Dit bedoel ik nou.’ Ongevraagd ratelde hij maar door over het onzinnige idee van een Grand Prix in Las Vegas en de onvermijdelijke verkeersproblemen. ‘Een groot deel van de lokale bevolking haat dit evenement. Ik hoop dat het een fiasco wordt’, voegde hij er nog aan toe.

De kans daarop lijkt financieel gezien althans niet zo groot. Voorlopig zit de stad contractueel ook tien jaar vast aan de Grand Prix. Op The Strip is alles in gereedheid gebracht de Formule 1-consument te gerieven. U vraagt, wij draaien. De dollars gaan de komende vier dagen in groten getale rollen, de kitscherige en megagrote casinohotels- en resorts langs het circuit zijn helemaal klaar voor de grootste F1-show op aarde.

Las Vegas Grand Prix: ‘Hier wil je bij zijn’

Er is veel geklaagd over de idiote toegangsprijzen, maar ook voor veel Nederlanders vormt dat geen beletsel hun nieuwsgierigheid te bedwingen. De vlucht naar Las Vegas zat bomvol racefans, mijn buurman bekende deze show gewoon niet te willen missen. ‘Hier wil je bij zijn’, zei hij. En het pakket dat hij via F1 Experiences had gekocht was volgens hem alleszins betaalbaar.

Sin City oefent wereldwijd een grote aantrekkingskracht uit op mensen. Het is er altijd druk en lawaaierig, het klatergoudparadijs op aarde. Tijdens een wandeling dinsdagavond over The Strip met fotograaf Peter van Egmond (jasje aan) zie je overal het contrast tussen rijk en arm. Vrouwen die bijna in hun blote kont gasten naar een stripclub lokken, gelukszoekers die de hele nacht maar dollars in de slotmachines blijven duwen met een sigaret en borrel binnen handbereik.

Ik had ook bijna een muntje in de Dragon Master gegooid, toen ik om kwart voor drie ’s nachts (de gebruikelijke waardeloze eerste slaapnacht vanwege jetlag) naar beneden wandelde om een flesje water te halen. Overal word je door glimmende machines met jackpotten van miljoenen dollars verleid, zoals rechtenhouder FOM dat met de Formule 1-fan probeert. Ik ben heel benieuwd wat de inaugurele Grand Prix van Las Vegas de wereld zal gaan bieden, hoop dat het wat meer wordt dan een lege huls.

Waarschijnlijk tegen beter weten in.

