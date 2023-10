Wat doet een deel van de Formule 1-gemeenschap als er tussen de races in Amerika en Mexico een dagje niet gewerkt hoeft te worden? Dan rijdt het vanuit Austin een half uurtje naar een megagroot outletcenter om te shoppen. ‘Hé, jij ook hier?‘

Zo druk als het in voorgaande jaren was, is het deze maandag bij het immense outletcenter in San Marcos niet. Misschien heeft dat te maken met de koers van de dollar? Die loopt tegenwoordig bijna een-op-een met de euro. Ooit was de Europese munt bijna een keer zoveel waard als de Amerikaanse, en dan wordt het natuurlijk een stuk aantrekkelijker eens uitgebreid te gaan shoppen.

Voor veel mensen uit de Formule 1-gemeenschap is een ritje naar het outletcenter in San Marcos op de maandag na de Amerikaanse GP vaste prik. Je ziet het op de parkeerplaats direct aan alle P-stickers van de race op het Circuit of the Americas die achter de voorruit van de huurauto’s kleven. Ik heb er wel eens een coureur zien winkelen, samen met wat collega’s uit zijn team. Met tassen vol (kleding) vertrokken ze weer. Keus genoeg met ruim tweehonderd winkels. Gezellig een dagje uit en lekker bijpraten in het outletcenter!

Dievenclub

Onderweg naar de volgende race vloog ik dinsdag naar Mexico-Stad vanaf San Antonio. Daar had de firma Expedia mijn hotelkamer nabij de luchthaven zonder kennisgeving of toestemming geannuleerd, hoorde ik bij het inchecken. Het geld was uiteraard nog wel even snel door de dievenclub geïncasseerd. Het loopt de laatste jaren echt de spuigaten uit met de onbetrouwbaarheid van dit soort partijen, zeker wanneer de Formule 1 in de buurt is. Niet eerder was de sport zo duur om te volgen, reden waarom met name veel freelance-verslaggevers- en fotografen al lang zijn afgehaakt.

Het eerste wat me opnieuw opviel in Mexico-Stad, is de enorme politiemacht. Ik vraag met af hoeveel agenten deze metropool met 22 miljoen inwoners telt. Het zijn er gezien de aanwezigheid heel veel, met een trouwens niet al te beste reputatie las ik. En ze zijn stuk voor stuk zwaarbewapend. Een groot billboard langs de snelweg met daarop Max Verstappen en Lewis Hamilton trok evenzeer de aandacht. De organisatoren van de Mexicaanse GP zijn onlangs de campagne #Racepect gestart met als doel op de circuits en de stadions (wereldwijd) een aangenamere omgeving zonder ongepast gedrag te creëren, vandaar.

Boodschap van Pérez

In Austin lukte dat nog niet helemaal: Verstappen werd tijdens de podiumceremonie met veel boegeroep ontvangen. Of hem dat stoort? Natuurlijk niet, zei hij. Ik ben benieuwd of de Mexicaanse fans het de komende dagen een beetje gezellig zullen gaan houden op het Autódromo Hermanos Rodríquez. Sergio Pérez heeft alvast een boodschap voor zijn landgenoten: ‘Ik wil dat Mexico voor deze race uitloopt en ons hele team steunt: niet alleen mij’.

Goed plan.

