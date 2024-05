Onbewust associeer ik Miami stiekem altijd nog een beetje met Miami Vice, de hitserie uit de tweede helft van de jaren tachtig met de hippe detectives Sonny Crockett en Ricardo Tubbs. Snelle auto’s, dure speedboten, spectaculaire achtervolgingen, mooie vrouwen en dat alles op de legendarische muziek van Jan Hammer. Als tiener smulde ik ervan.

In geen ander land ter wereld weten ze show en amusement zo goed aan de man te brengen als in Verenigde Staten. Het land van de onbegrensde mogelijkheden, ook op dat vlak.

De Grand Prix van Miami prijkt voor het derde achtereenvolgende jaren op de Formule 1-kalender. En, toegegeven, het is een genot om er te zijn. Het zonnetje helpt mee. Maar afgezien daarvan is het een indrukwekkende show die men neerzet, voor en achter de schermen. Alles wordt uit de kast gehaald om het evenement te laten slagen. In het Hard Rock Stadium, normaal gesproken de thuishaven van de American footballers van de Miami Dolphins, zijn de Formule 1-coureurs een weekend lang de grote sterren.

Is het Hülkenberg of toch Sonny Crockett?

De meeste Amerikanen malen nog steeds niet of nauwelijks om Formule 1, maar de vibe en de show spreken tot de verbeelding. Coole liveries van de auto’s, helmdesigns in flitsende kleuren, coureurs en teambazen die een potje American Football spelen, bijzondere photospots in Miami Beach of downtown, handtekeningensessies voor fans, een gelikte paddock gevuld met Amerikaanse celebrities, Nico Hülkenberg die ondertussen verdacht veel lijkt op Sonny Crockett (foto onder) en tenslotte, de onvermijdelijke Lewis Hamilton die tegenover iedereen die het horen wil zijn liefde betuigt aan Miami. Oftewel, Het Formule 1-circus is een eigentijdse variant op Miami Vice.

Het is marketing en het meeste is zo nep als het maar kan zijn, maar Amerikanen smullen er van. En ik smul stiekem een beetje mee. Letterlijk (ook voor de media wordt prima gezorgd) en figuurlijk.

Formule 1 is een eigentijdse variant op Miami Vice. Slechts de muziek van Jan Hammer ontbreekt…

Maar toch, als ik zou moeten kiezen tussen de glitter en de glamour van Miami of bijvoorbeeld de regen die bij Spa-Francorchamps hoort, de Italiaanse passie in Monza, de files rondom Silverstone of de oranje-gekte in Zandvoort, dan hoef ik daar geen seconde over na te denken.

Nep is even leuk, heel leuk zelfs, maar doe mij maar het echte werk.

Nico Hülkenberg, de Sonny Crockett van de Formule 1 (Instagram hulkhulkenberg)