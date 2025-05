De afwezigheid en waarschijnlijke geboorte van Max Verstappens eerste kind is het gesprek van de dag in aanloop naar de Miami GP. Daarbij steekt het culinaire geluk van fijnproever Yuki Tsunoda op de middenstip van het Hard Rock Stadium wat schril af.

Het gaat op de donderdagse mediadag in Miami Gardens eigenlijk maar over één ding: is Max Verstappen nou al vader geworden of niet? En is het een jongen of een meisje geworden? Twee Amerikaanse, vrouwelijke collega’s die achter mij in de plaatselijke koelcel (het mediacenter) zitten, zijn zichtbaar opgewonden. Ze willen het babynieuws zo snel mogelijk brengen, indien het heuglijke nieuws – ongetwijfeld via sociale media – wordt bevestigd. “Maar ik blijf er vannacht niet wakker voor”, zegt een van de twee. Zo belangrijk is het dus kennelijk ook weer niet. Een geruststellende gedachte.

De geboorte van Verstappens eerste kind is in het Hard Rock Stadium groot nieuws. Ook tijdens de gebruikelijke persconferentie is het onderwerp van gesprek. Natuurlijk komt ook de vraag die je wist dat zou komen voorbij: of een coureur ‘een paar tienden langzamer wordt’ als hij vader is geworden, een bewering die al decennia door coureurs is en (opnieuw) wordt ontkracht.

Ditmaal mag Nico Hülkenberg, sinds 2021 vader, voor de zoveelste keer het gebruikelijke ontkenningsriedeltje opdreunen. Hij is, vindt hij, sinds het vaderschap geen tik langzamer geworden. Integendeel, stelt hij. Kijk maar naar zijn resultaten. En als je in de auto zit ben zo gefocust, dan denk je niet aan het gevaar of je kind, zo luidt kort samengevat Hülkenbergs antwoord dat iedere coureur altijd op deze vraag geeft. Max Verstappen zal er vrijdag ongetwijfeld ook weer aan moeten geloven…

Yuki Tsunoda heeft nog geen kinderwens, hij droomt afgezien van sportief succes met Red Bull van heel andere dingen. Van eten, of beter nog: een eigen restaurant. Wie de alleraardigste Japanner op zijn sociale kanalen volgt, weet dat eten een van zijn stokpaardjes is. Op een vraag van een Amerikaan wat hij van Miami vindt, antwoordt hij gevat en beleefd dat het eten goed is. Vast en zeker wanneer je eerder in de week in het exclusieve Hard Rock Hotel bent uitgenodigd voor een kooksessie met de chef en zijn staf.

Tsunoda bekende jaren geleden tijdens een openhartig gesprek in Istanboel dat het openen van een eigen restaurant met stip op 1 staat in een leven na de Formule 1. De Japanner is gek op alles wat met eten te maken heeft. In de paddock gaat het donderdag weer over voedsel. Ditmaal mag hij de smaak van enkele typische Amerikaanse snoepjes en koekjes testen die NFL-ster Justin Jefferson (Minnesota Vikings) heeft geselecteerd. Voor de vele camera’s en toeschouwers wordt het een leuke show. Want daar draait het, zo lijkt het, in de Formule 1 tegenwoordig toch vooral om.

