Bij binnenkomst in de paddock van het Autodromo Nazionale Monza sloeg ik meteen rechtsaf, waar ik een afspraak had met onze gewaardeerde columnist Graham Watson. Graham heeft, zoals de vaste lezers van FORMULE 1 Magazine en deze site weten, een topfunctie bij de FOM (Head of Operations). Tot zover niks bijzonders.

Terwijl we aan het sparren waren over onderwerpen voor zijn volgende column, zag ik twee wandelende robots voorbij schuiven. Graham zag meteen dat ik verbaasd was. ‘Wat is dit nou?”, vroeg ik. ‘Die hebben we sinds kort in de paddock lopen. Fans komen erop in beeld en kunnen onder meer vragen stellen. Heb je die nog niet eerder gezien? In Zandvoort liepen ze ook rond.’

Nee, ik had ze nog niet eerder gezien. Een jaar of drie geleden zag ik dit soort wandelende robots voor het eerst op Incheon, de futuristische luchthaven in Seoel. Op alle vragen over vluchten of wat dat ook kreeg je van de computer een verhelderend antwoord. Handig, maar ook een beetje vreemd.

Niets is de de commercieel rechtenhouder te gek om de fanbeleving wereldwijd verder te vergroten. Het is een van de pijlers onder de ongekende populariteit van de sport anno 2023. Creatief gebruik van sociale media, een puike tv-registratie vol noviteiten; nooit eerder werd de sport zo goed en uitgebreid in beeld en ook aan de man gebracht. Dus ja, waarom geen robots in de paddock, die exclusieve pleisterplaats van coureurs, teams, media en genodigden? Zo krijgen de fans een nog betere inkijk in dat kleine reservaat. En, belangrijker: ze kunnen via een scherm dus contact maken met hun helden.

Donderdagochtend zag ik recht voor mijn neus, tegenover het motorhome van Ferrari, wat een simpel gesprek met coureurs bij fans kan losmaken. Carlos Sainz en Charles Leclerc beantwoordden uitgebreid vragen van (Italiaanse) fans. Een van de tieners barstte spontaan in huilen uit, nadat Leclerc voor zijn neus was verschenen en hem vriendelijk te woord stond. Ik was nog een beetje jaloers ook. Interviewverzoeken voor Leclerc worden door Ferrari, bij mij althans, nooit gehonoreerd. Vandaar.

Misschien dat ik via de robot maar eens een lijstje met vragen op Leclerc moet afvuren.